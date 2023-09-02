https://sputnikarabic.ae/20230902/الرئيس-الصيني-سنركز-على-توسيع-السوق-المحلية-وزيادة-الواردات-من-الخدمات-عالية-الجودة-1080628301.html

الرئيس الصيني: نركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات عالية الجودة

الرئيس الصيني: نركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات عالية الجودة

تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم السبت، بأن "بكين ستضخ قوة دافعة جديدة للتنمية العالمية ‏من خلال الفرص التي تولدها السوق الصينية الواسعة، وستقدم للعالم... 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T08:33+0000

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو، في قمة التجارة العالمية في الخدمات، لمعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وشدد شي على أن "الصين ستعمل على توسيع الطلب المحلي، وتسريع بناء سوق محلية قوية، واتخاذ زمام المبادرة لزيادة واردات الخدمات عالية الجودة، وتشجيع المزيد من صادرات الخدمات كثيفة المعرفة".ووعد كذلك بأن:وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في كلمته، أن "بكين ستعمق تعاونها في مجالي تجارة الخدمات والتجارة الرقمية مع الدول، على طول مبادرة "الحزام والطريق".ويقام معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لعام 2023 في العاصمة الصينية بكين، في الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحت عنوان "الانفتاح يقود التنمية والتعاون يحقق المستقبل"، ويضم أكثر من 200 حدث متنوع، بما في ذلك المنتديات والمفاوضات ومؤتمرات القمة.وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الصينية أن قيمة تجارة الخدمات في الصين نمت بنسبة 8.1% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 511.2 مليار دولار أمريكي، في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20230831/إعلام-الرئيس-الصيني-لن-يحضر-قمة-مجموعة-العشرين-في-الهند-1080574879.html

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