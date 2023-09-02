https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-47-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080625477.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي دونيتسك 47 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي دونيتسك 47 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T04:26+0000
2023-09-02T04:26+0000
2023-09-02T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام":" أنه "على محور دونيتسك نفذ العدو 37 عملية قصف من راجمات الصواريخ متعددة الفوهات من بينها قذائف حارقة وعنقودية من عيار 155 ملم، على محور غورلوفكا أطلق 8 قذائف من عيار 152 ملم، وقذيفتين عيار 155 ملم باتجاه ياسينوفاتايا".وأضاف البيان، أن مناطق 8 مدن للجمهورية تعرضت للقصف.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن وفاة فتاة من مواليد عام 2016 في منطقة كييفسكي بمدينة دونيتسك، فضلاً عن إصابة 23 مدنياً في دونيتسك وألكساندروفكا وغورلوفكا ونوفونيكوليفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 44 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تدمير-زورق-أوكراني-ثان-حاول-شن-هجوم-إرهابي-على-جسر-القرم--عاجل-1080624365.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي دونيتسك 47 مرة خلال اليوم الماضي
04:26 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 02.09.2023) تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية 47 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأطلقت ما مجموعه 180 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام":" أنه "على محور دونيتسك نفذ العدو 37 عملية قصف من راجمات الصواريخ متعددة الفوهات من بينها قذائف حارقة وعنقودية من عيار 155 ملم، على محور غورلوفكا
أطلق 8 قذائف من عيار 152 ملم، وقذيفتين عيار 155 ملم باتجاه ياسينوفاتايا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 180 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق 8 مدن للجمهورية تعرضت للقصف.
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن وفاة فتاة من مواليد عام 2016 في منطقة كييفسكي بمدينة دونيتسك، فضلاً عن إصابة 23 مدنياً في دونيتسك وألكساندروفكا وغورلوفكا ونوفونيكوليفكا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 44 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.