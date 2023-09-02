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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وماكيفكا-بقذائف-الناتو-1080626032.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وماكيفكا بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وماكيفكا بقذائف "الناتو"
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T06:33+0000
2023-09-02T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب الذي نشر على قناته عبر "تلغرام": "تم تسجيل حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية ليلا باتجاه بلدة سيميونوفكا وماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)،حيث تم إطلاق ثلاث قذائف (عيار 155 ملم). وفي الساعة 02.30 باتجاه بلدة كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي) ، حيث تم إطلاق أربع قذائف (عيار 155 ملم)".ووفقا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك، أطلقت القوات الأوكرانية في الفترة من 06:30 إلى 06:50، ست قذائف من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك وثلاث قذائف من نفس العيار على ماكيفكا.تقع منطقة كيروفسكي في الجزء الجنوبي الغربي من دونيتسك ومنطقة بتروفسكي في دونيتسك على المشارف الغربية للمركز الإداري لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتعد المنطقة الأكثر بعداً عن مركز المدينة.ومنذ عام 2014، بعد أن أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك، أصبحت هذه المنطقة تتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.يذكر أنه دول الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر طويلة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777" ، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع هاوتزر ألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي.زيت. أيتش" ومدافع هاوتزر بولندية ذاتية الحركة من طراز "كراب" ومدافع هاوتزر فرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار" وجميعها تستخدم القذائف ذات العيار المذكور.
https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-47-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080625477.html
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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وماكيفكا بقذائف "الناتو"

06:33 GMT 02.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وبلدة ماكيفكا بـ16 قذيفة ذات عيار الناتو (155 ملم).
وجاء في بيان المكتب الذي نشر على قناته عبر "تلغرام": "تم تسجيل حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية ليلا باتجاه بلدة سيميونوفكا وماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)،حيث تم إطلاق ثلاث قذائف (عيار 155 ملم). وفي الساعة 02.30 باتجاه بلدة كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي) ، حيث تم إطلاق أربع قذائف (عيار 155 ملم)".
ووفقا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك، أطلقت القوات الأوكرانية في الفترة من 06:30 إلى 06:50، ست قذائف من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك وثلاث قذائف من نفس العيار على ماكيفكا.
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي دونيتسك 47 مرة خلال اليوم الماضي
04:26 GMT
تقع منطقة كيروفسكي في الجزء الجنوبي الغربي من دونيتسك ومنطقة بتروفسكي في دونيتسك على المشارف الغربية للمركز الإداري لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتعد المنطقة الأكثر بعداً عن مركز المدينة.
ومنذ عام 2014، بعد أن أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك، أصبحت هذه المنطقة تتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.
يذكر أنه دول الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر طويلة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777" ، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن تابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع هاوتزر ألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي.زيت. أيتش" ومدافع هاوتزر بولندية ذاتية الحركة من طراز "كراب" ومدافع هاوتزر فرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار" وجميعها تستخدم القذائف ذات العيار المذكور.
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