https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-86-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080646604.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 86 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 86 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T22:13+0000
2023-09-02T22:13+0000
2023-09-02T22:13+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
قصف
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 86 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان، أن مناطق سبع بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: سفيتلودارسك، ميرونوفسكي، غورلوفكا، غولموفسكي، ،منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن وفاة امرأة من مواليد عام 1973 في ستاروميخيليفكا، وإصابة 9 مدنيين في منطقة بتروفسكي بدونيتسك و وألكساندروفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 47 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230902/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-يكذب-بشأن-الوضع-على-الجبهة--1080640985.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, قصف, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, قصف, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 86 مرة خلال اليوم الماضي
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 86 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 273 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 86 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 273 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق سبع بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: سفيتلودارسك، ميرونوفسكي، غورلوفكا، غولموفسكي، ،منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا.
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن وفاة امرأة من مواليد عام 1973 في ستاروميخيليفكا، وإصابة 9 مدنيين في منطقة بتروفسكي بدونيتسك و وألكساندروفكا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 47 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.