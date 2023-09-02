https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الروسية-تدمر-مركز-اتصالات-اللواء-110-الميكانيكي-الأوكراني-1080636050.html
القوات الروسية تدمر مركز اتصالات اللواء "110" الميكانيكي الأوكراني
القوات الروسية تدمر مركز اتصالات اللواء "110" الميكانيكي الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمّرت مركز الاتصالات للواء الميكانيكي "110" للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T12:11+0000
2023-09-02T12:11+0000
2023-09-02T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز الاتصالات للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم ضرب مركزين للقيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي "28" للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ديليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه تم تدمير 25 مركبة جوية أوكرانية دون طيار خلال النهار في مناطق ترودوفسكوي وكوديما وكلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوشيريتوفاتوي وتاراسوفكا من مقاطعة زابوروجيه، وتافولجانكا من مقاطعة خاركوف.وأوضح البيان أنه تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الدفاع الإقليمي "106" في منطقة تياجينكا في مقاطعة خيرسون، وتم استهداف مركز قيادة الطائرات دون طيار في منطقة أوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الروسية-تعزز-مواقعها-على-اتجاه-دونيتسك-1080634950.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مركز اتصالات اللواء "110" الميكانيكي الأوكراني
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمّرت مركز الاتصالات للواء الميكانيكي "110" للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز الاتصالات للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم ضرب مركزين للقيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي "28" للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ديليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعتراضت صاروخين من طراز "هيمارس"، وصاروخًا أمريكيًا مضادًا للرادار من طراز "هارم".
وأضاف البيان أنه تم تدمير 25 مركبة جوية أوكرانية دون طيار خلال النهار في مناطق ترودوفسكوي وكوديما وكلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوشيريتوفاتوي وتاراسوفكا من مقاطعة زابوروجيه، وتافولجانكا من مقاطعة خاركوف.
وأوضح البيان أنه تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الدفاع الإقليمي "106" في منطقة تياجينكا في مقاطعة خيرسون، وتم استهداف مركز قيادة الطائرات دون طيار في منطقة أوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون.