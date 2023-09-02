عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الروسية-تدمر-مركز-اتصالات-اللواء-110-الميكانيكي-الأوكراني-1080636050.html
القوات الروسية تدمر مركز اتصالات اللواء "110" الميكانيكي الأوكراني
القوات الروسية تدمر مركز اتصالات اللواء "110" الميكانيكي الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمّرت مركز الاتصالات للواء الميكانيكي "110" للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T12:11+0000
2023-09-02T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062465548_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0eb30d0ed9d8e201aad6bb6989d0c12e.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز الاتصالات للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم ضرب مركزين للقيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي "28" للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ديليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه تم تدمير 25 مركبة جوية أوكرانية دون طيار خلال النهار في مناطق ترودوفسكوي وكوديما وكلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوشيريتوفاتوي وتاراسوفكا من مقاطعة زابوروجيه، وتافولجانكا من مقاطعة خاركوف.وأوضح البيان أنه تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الدفاع الإقليمي "106" في منطقة تياجينكا في مقاطعة خيرسون، وتم استهداف مركز قيادة الطائرات دون طيار في منطقة أوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الروسية-تعزز-مواقعها-على-اتجاه-دونيتسك-1080634950.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062465548_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_674eb7e92ce1095441e0109f7060fc0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر مركز اتصالات اللواء "110" الميكانيكي الأوكراني

12:11 GMT 02.09.2023
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Sputnik . Илья Питалев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمّرت مركز الاتصالات للواء الميكانيكي "110" للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز الاتصالات للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم ضرب مركزين للقيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي "28" للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ديليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعتراضت صاروخين من طراز "هيمارس"، وصاروخًا أمريكيًا مضادًا للرادار من طراز "هارم".

راجمة صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تعزز مواقعها على اتجاه دونيتسك
11:29 GMT
وأضاف البيان أنه تم تدمير 25 مركبة جوية أوكرانية دون طيار خلال النهار في مناطق ترودوفسكوي وكوديما وكلينوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوشيريتوفاتوي وتاراسوفكا من مقاطعة زابوروجيه، وتافولجانكا من مقاطعة خاركوف.
وأوضح البيان أنه تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الدفاع الإقليمي "106" في منطقة تياجينكا في مقاطعة خيرسون، وتم استهداف مركز قيادة الطائرات دون طيار في منطقة أوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала