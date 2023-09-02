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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الروسية-تصد-5-هجمات-أوكرانية-وتستولي-على-معقلين-وتحيد-سرية-كاملة-من-العدو--عاجل-1080625036.html
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية وتستولي على معقلين وتحيد سرية كاملة
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية وتستولي على معقلين وتحيد سرية كاملة
صرح سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي للتجمع الغربي للقوات المسلحة الروسية، بأن الجيش الروسي استولى على معقلين وصدّ خمس هجمات مضادة أوكرانية في اتجاه... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T02:07+0000
2023-09-02T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
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وقال زيبينسكي: "إن إجمالي خسائر العدو في القوة البشرية بلغت ما يصل إلى سرية من الجنود".وأوضح أنه في اتجاه كوبيانسك، واصلت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة قوات "زاباد" (الغرب) عملياتها الهجومية، بدعم من المدفعية والعربات المدرعة من اللواءين الميكانيكيين المنفصلين 32 و43 ولواء غايغر المنفصل 68".ووفقا له، خلال معركة مضادة للبطارية بالقرب من قريتي كوفشاروفكا وبوديلي، تم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تدمير-زورق-أوكراني-ثان-حاول-شن-هجوم-إرهابي-على-جسر-القرم--عاجل-1080624365.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا

القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية وتستولي على معقلين وتحيد سرية كاملة

02:07 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 02.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي للتجمع الغربي للقوات المسلحة الروسية، بأن الجيش الروسي استولى على معقلين وصدّ خمس هجمات مضادة أوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقال زيبينسكي: "إن إجمالي خسائر العدو في القوة البشرية بلغت ما يصل إلى سرية من الجنود".
وأوضح أنه في اتجاه كوبيانسك، واصلت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة قوات "زاباد" (الغرب) عملياتها الهجومية، بدعم من المدفعية والعربات المدرعة من اللواءين الميكانيكيين المنفصلين 32 و43 ولواء غايغر المنفصل 68".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير زورقين أوكرانيين آخرين حاولا شن هجوم إرهابي على جسر القرم
أمس, 23:28 GMT
ووفقا له، خلال معركة مضادة للبطارية بالقرب من قريتي كوفشاروفكا وبوديلي، تم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
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