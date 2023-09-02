https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الروسية-تصد-5-هجمات-أوكرانية-وتستولي-على-معقلين-وتحيد-سرية-كاملة-من-العدو--عاجل-1080625036.html
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية وتستولي على معقلين وتحيد سرية كاملة
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية وتستولي على معقلين وتحيد سرية كاملة
صرح سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي للتجمع الغربي للقوات المسلحة الروسية، بأن الجيش الروسي استولى على معقلين وصدّ خمس هجمات مضادة أوكرانية في اتجاه... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T02:07+0000
2023-09-02T02:07+0000
2023-09-02T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
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وقال زيبينسكي: "إن إجمالي خسائر العدو في القوة البشرية بلغت ما يصل إلى سرية من الجنود".وأوضح أنه في اتجاه كوبيانسك، واصلت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة قوات "زاباد" (الغرب) عملياتها الهجومية، بدعم من المدفعية والعربات المدرعة من اللواءين الميكانيكيين المنفصلين 32 و43 ولواء غايغر المنفصل 68".ووفقا له، خلال معركة مضادة للبطارية بالقرب من قريتي كوفشاروفكا وبوديلي، تم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تدمير-زورق-أوكراني-ثان-حاول-شن-هجوم-إرهابي-على-جسر-القرم--عاجل-1080624365.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية وتستولي على معقلين وتحيد سرية كاملة
02:07 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 02.09.2023) تابعنا عبر
صرح سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي للتجمع الغربي للقوات المسلحة الروسية، بأن الجيش الروسي استولى على معقلين وصدّ خمس هجمات مضادة أوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقال زيبينسكي: "إن إجمالي خسائر العدو في القوة البشرية بلغت ما يصل إلى سرية من الجنود
".
وأوضح أنه في اتجاه كوبيانسك، واصلت الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة قوات "زاباد" (الغرب) عملياتها الهجومية، بدعم من المدفعية والعربات المدرعة من اللواءين الميكانيكيين المنفصلين 32 و43 ولواء غايغر المنفصل 68".
ووفقا له، خلال معركة مضادة للبطارية بالقرب من قريتي كوفشاروفكا وبوديلي، تم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".