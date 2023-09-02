https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الروسية-تعزز-مواقعها-على-اتجاه-دونيتسك-1080634950.html
القوات الروسية تعزز مواقعها على اتجاه دونيتسك
القوات الروسية تعزز مواقعها على اتجاه دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها على طول الخطوط الأمامية للجبهة في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T11:29+0000
2023-09-02T11:29+0000
2023-09-02T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نجحت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، في صد خمس هجمات على مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى ثلاث هجمات شنتها القوات الأوكرانية على مدينة ماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسّنت القوات مواقعها على طول الخطوط الأمامية للجبهة في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك".وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، لواء الدفاع الإقليمي "103" في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230902/إعلام-الجيش-الأوكراني-يرتعب-من-التكتيكات-الجديدة-للقوات-الروسية-1080627936.html
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روسيا
القوات الروسية تعزز مواقعها على اتجاه دونيتسك
11:29 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 02.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها على طول الخطوط الأمامية للجبهة في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نجحت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، في صد خمس هجمات على مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى ثلاث هجمات شنتها القوات الأوكرانية على مدينة ماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسّنت القوات مواقعها على طول الخطوط الأمامية للجبهة في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك".
وأضاف البيان أنه تم تحيّد أكثر من 250 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة، ومركبة قتال مشاة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومنظومة صواريخ "ستريلا -10" المضادة للطائرات، ومدفعي "كراب"، ومدفعي هاوتزر "دي -20" ومدفع هاوتزر "دي -30"، بالإضافة إلى مدفع "إم 119" أمريكي الصنع.
وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، لواء الدفاع الإقليمي "103" في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر العدو نحو 40 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعي "إم 777"، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي-20".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.