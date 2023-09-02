https://sputnikarabic.ae/20230902/الهند-تطلق-محطة-أبحاث-فضائية-لمراقبة-ودراسة-الشمس-فيديو-1080627245.html
الهند تطلق محطة أبحاث فضائية لمراقبة ودراسة الشمس... فيديو
الهند تطلق محطة أبحاث فضائية لمراقبة ودراسة الشمس... فيديو
بعد أسبوع من نجاحها في إنزال مركبة فضائية عند القطب الجنوبي للقمر، تستعد الهند، اليوم السبت، لمهمة جديدة في مجال استكشاف الفضاء، مع إطلاق مركبة جديدة تهدف الى... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T07:55+0000
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وانطلقت اليوم محطة "أديتيا-أل 1" إلى الفضاء على متن صاروخ "بي أس أل في أكس أل" البالغ وزنه 320 طنا، صممته منظمة أبحاث الفضاء الهندية، وسبق استخدامه في إقلاع مهمات نحو القمر والمريخ.وتعد المحطة أول مهمة فضائية "مرصدية" هندية لمراقبة الشمس.وبعد رحلة تبلغ مدتها 4 أشهر وقطع مسافة 1.5 مليون كيلومتر، ستدخل المحطة في مدار، حيث تتساوى قوى الجاذبية للأرض والشمس. وسيسمح هذا الترتيب للمحطة بمراقبة الشمس باستمرار، دون تشتيت انتباهها بسبب الكسوف.وتحمل المركبة الفضائية 7 أدوات لمراقبة الغلاف الضوئي والكروموسفير والطبقات الخارجية للشمس باستخدام المجال الكهرومغناطيسي وأجهزة كشف الجسيمات والمجال المغناطيسي.ومن المخطط أنه عند الوصول إلى المدار المتوقع، سيرسل الجهاز الرئيسي للمهمة، 1440 صورة يوميًا إلى المحطة الأرضية لتحليلها. ومن المتوقع أن تقدم مهمة ""أديتيا-أل 1" معلومات لفهم مشكلة تسخين الإكليل الشمسي، وانبعاث الكتلة الإكليلية، ونشاط ما قبل التوهج وخصائصه، وديناميكيات الطقس الفضائي، وانتشار الرياح الشمسية، والجسيمات والمجالات، وغيرها.يشار إلى أن الهند، أصبحت الأسبوع الماضي، رابع دولة تنجح في إنزال مركبة غير مأهولة على سطح القمر، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/المركبة-الفضائية-الهندية-شاندرايان-3-تهبط-على-القطب-الجنوبي-للقمر-1080355396.html
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أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, علوم
أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, علوم
الهند تطلق محطة أبحاث فضائية لمراقبة ودراسة الشمس... فيديو
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بعد أسبوع من نجاحها في إنزال مركبة فضائية عند القطب الجنوبي للقمر، تستعد الهند، اليوم السبت، لمهمة جديدة في مجال استكشاف الفضاء، مع إطلاق مركبة جديدة تهدف الى دراسة الشمس.
وانطلقت
اليوم محطة "أديتيا-أل 1" إلى الفضاء على متن صاروخ "بي أس أل في أكس أل" البالغ وزنه 320 طنا، صممته منظمة أبحاث الفضاء الهندية، وسبق استخدامه في إقلاع مهمات نحو القمر والمريخ.
وتعد المحطة أول مهمة فضائية "مرصدية" هندية لمراقبة الشمس.
وبعد رحلة تبلغ مدتها 4 أشهر وقطع مسافة 1.5 مليون كيلومتر، ستدخل المحطة في مدار، حيث تتساوى قوى الجاذبية للأرض والشمس.
وسيسمح هذا الترتيب للمحطة بمراقبة الشمس
باستمرار، دون تشتيت انتباهها بسبب الكسوف.
وتحمل المركبة الفضائية 7 أدوات لمراقبة الغلاف الضوئي والكروموسفير والطبقات الخارجية للشمس باستخدام المجال الكهرومغناطيسي وأجهزة كشف الجسيمات والمجال المغناطيسي.
ومن المخطط أنه عند الوصول إلى المدار المتوقع، سيرسل الجهاز الرئيسي للمهمة، 1440 صورة يوميًا إلى المحطة الأرضية لتحليلها.
ومن المتوقع أن تقدم مهمة ""أديتيا-أل 1" معلومات لفهم مشكلة تسخين الإكليل الشمسي، وانبعاث الكتلة الإكليلية، ونشاط ما قبل التوهج وخصائصه، وديناميكيات الطقس الفضائي، وانتشار الرياح الشمسية، والجسيمات والمجالات، وغيرها.
يشار إلى أن الهند، أصبحت الأسبوع الماضي، رابع دولة تنجح في إنزال مركبة غير مأهولة على سطح القمر
، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.