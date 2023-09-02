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https://sputnikarabic.ae/20230902/بريطانيون-يوجهون-دعوات-لحكومتهم-وروسيا-بعد-وضع-سارمات-في-حالة-تأهب--1080635290.html
بريطانيون يوجهون دعوات لحكومتهم وروسيا بعد وضع "سارمات" في حالة تأهب
بريطانيون يوجهون دعوات لحكومتهم وروسيا بعد وضع "سارمات" في حالة تأهب
انتشرت معلومات في وسائل الإعلام الغربية مفادها أن صاروخ "سارمات" الروسي قادر على الوصول إلى العاصمة البريطانية لندن خلال 6 دقائق. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T11:55+0000
2023-09-02T11:55+0000
العالم
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وأثارت هذه المعلومات المتداولة حفيظة المجتمع البريطاني، حيث علق بعض الأشخاص على تقرير صحيفة "ديلي ميل" بشأن "سارمات" إذ شعر بعضهم بالخوف والرعب نتيجة وضع روسيا نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" في حالة التأهب.وكتب أحد المعلقين: "أيها الروس، لن نموت بسبب أوكرانيا". وأشار قارئ آخر إلى أنه "يجب على الغرب أن يتوقف عن تقديم الأموال والأسلحة إلى كييف. ليست هناك حاجة لإثارة حرب عالمية".وقال مستخدم ثالث: "لهذا السبب نحتاج إلى استخدام الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع وربما تستيقظ النخبة السياسية الغربية الآن".واختتم المتحدث قائلاً: "لهذا السبب علينا أن نكون حذرين بشأن الصراع في أوكرانيا. فمن الممكن أن يتصاعد إلى شيء مدمر للغاية"."سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن الواحد من هذه الصواريخ 200 طن، تم تصميم المجمع ليحل محل صواريخ "فويفودا" الموجودة في الخدمة مع قوات الصواريخ الاستراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230901/إعلام-سارمات-يمكنه-تدمير-بريطانيا-بالكامل-في-6-دقائق-1080620252.html
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العالم

بريطانيون يوجهون دعوات لحكومتهم وروسيا بعد وضع "سارمات" في حالة تأهب

11:55 GMT 02.09.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
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انتشرت معلومات في وسائل الإعلام الغربية مفادها أن صاروخ "سارمات" الروسي قادر على الوصول إلى العاصمة البريطانية لندن خلال 6 دقائق.
وأثارت هذه المعلومات المتداولة حفيظة المجتمع البريطاني، حيث علق بعض الأشخاص على تقرير صحيفة "ديلي ميل" بشأن "سارمات" إذ شعر بعضهم بالخوف والرعب نتيجة وضع روسيا نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" في حالة التأهب.
وكتب أحد المعلقين: "أيها الروس، لن نموت بسبب أوكرانيا".
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
إعلام: "سارمات" يمكنه تدمير بريطانيا بالكامل في 6 دقائق
أمس, 19:14 GMT
وأشار قارئ آخر إلى أنه "يجب على الغرب أن يتوقف عن تقديم الأموال والأسلحة إلى كييف. ليست هناك حاجة لإثارة حرب عالمية".
وقال مستخدم ثالث: "لهذا السبب نحتاج إلى استخدام الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع وربما تستيقظ النخبة السياسية الغربية الآن".
واختتم المتحدث قائلاً: "لهذا السبب علينا أن نكون حذرين بشأن الصراع في أوكرانيا. فمن الممكن أن يتصاعد إلى شيء مدمر للغاية".
"سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن الواحد من هذه الصواريخ 200 طن، تم تصميم المجمع ليحل محل صواريخ "فويفودا" الموجودة في الخدمة مع قوات الصواريخ الاستراتيجية.
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