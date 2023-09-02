https://sputnikarabic.ae/20230902/خبراء-الدول-الأفريقية-التي-شهدت-حركات-تمرد-قد-تشكل-تحالفا-ضد-الغرب-1080627552.html

خبراء: الدول الأفريقية التي شهدت حركات تمرد قد تشكل تحالفا ضد الغرب

خبراء: الدول الأفريقية التي شهدت حركات تمرد قد تشكل تحالفا ضد الغرب

قالت خبيرة الشؤون الأفريقية في مركز الأهرام المصري للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أماني الطويل، إن الدول الأفريقية التي شهدت حركات تمرد في الأشهر الأخيرة... 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T08:00+0000

2023-09-02T08:00+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت أماني الطويل لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال حول رد الفعل المحتمل على الانقلابات من دول الجوار، إن "الدول التي حدثت فيها انقلابات ستشكل تحالفا ضد فرنسا والغرب عمومًا، وكل من يحاول التدخل في شؤونها أو عرقلة المسار الذي اختارته".وأشارت الخبيرة إلى أن "عدم الاستقرار في عدد من البلدان الأفريقية سيؤثر بشكل عام على المنافسة بين الدول الغربية".وأضافت أنه سيتم تعطيل العقود الغربية في تلك الدول، ما "سيضعف كثيرًا طموحات الغرب في الحصول على النفط من عمالقة أفريقيا مثل الغابون، أو اليورانيوم من النيجر".وترى الطويل أن الوضع قد يتغير في حال اتخذت الدول الغربية نهجًا جديدًا تجاه الدول الأفريقية.ومن ناحية أخرى، قال أحمد قنديل، الخبير بمركز الأهرام لـ"سبوتنيك"، إن أسباب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الدول الأفريقية هي عدم تحمل السكان نهب ثرواتهم، واستياءهم من تدهور الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع الأسعار.وأضاف أن "تباطؤ النمو بسبب سياسة التمويل الغربي أصبح عاملا إضافيا أثار الاستياء ضد نظام [رئيس الغابون] بونغو"، الذي تحكم عائلته البلاد منذ أكثر من 56 عاما، والذين من الواضح أنهم "موالون للغرب".وأوضح أن هذا يسري أيضًا على رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، فهو "حليف لفرنسا".ويرى قنديل أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتائج الأحداث في البلدان التي حدثت فيها انقلابات، إلا أنه من غير المرجح أن يستقر الوضع في المستقبل القريب بسبب الصراع المستمر على السلطة.يذكر أنه في 30 آب/أغسطس، سمع دوي إطلاق نار في العاصمة الغابونية ليبرفيل، وأعلن عسكريون في الجيش الغابوني بقيادة قائد الحرس الجمهوري بريس أوليغي نغيما، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.وتم انتخاب رئيس الغابون علي بونغو، البالغ من العمر 64 عامًا، لأول مرة في عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي شغل منصب رئيس الغابون لأكثر من 40 عامًا.وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، يوم 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.

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