https://sputnikarabic.ae/20230902/رئيس-الوزراء-العراقي-يضع-حجر-الأساس-لخط-سكك-حديدة-مع-إيران-1080629441.html
رئيس الوزراء العراقي يضع حجر الأساس لخط سكك حديدة مع إيران
رئيس الوزراء العراقي يضع حجر الأساس لخط سكك حديدة مع إيران
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وضع حجر الأساس لمشروع خط سكك حديدية مع إيران لنقل المسافرين والزائرين بين البلدين. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T09:29+0000
2023-09-02T09:29+0000
2023-09-02T09:29+0000
العالم العربي
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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحضور نائب الرئيس الإيراني السيد محمد مخبر".وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قد أعلن أنه سيتم اليوم السبت وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي البصرة شلامجة لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران .وقال العوادي في بيان إنه "بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي (بصرة – شلامجة)، سيتم يوم السبت، وضع الحجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران".وأضاف أن "هذا المشروع من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضاً، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق"، مؤكدا أن هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ.وأعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس، في 6 نيسان / أبريل الماضي، عن اتفاقه مع الجانب الإيراني على مشروع الربط السككي لنقل المسافرين عبر خط سكك الحديد شلامجة – البصرة، مؤكداً أهمية الربط السككي بين البلدين لـ "نقل المسافرين، لا سيما في أيام الزيارات الدينية".
https://sputnikarabic.ae/20230828/العراق-وإيران-يتفقان-على-نزع-سلاح-الجماعات-الإرهابية-في-كردستان-ونقلهم-لأماكن-أخرى-1080479649.html
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العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي يضع حجر الأساس لخط سكك حديدة مع إيران
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وضع حجر الأساس لمشروع خط سكك حديدية مع إيران لنقل المسافرين والزائرين بين البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحضور نائب الرئيس الإيراني السيد محمد مخبر".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قد أعلن أنه سيتم اليوم السبت وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي البصرة شلامجة لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران .
وقال العوادي في بيان إنه "بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي (بصرة – شلامجة)، سيتم يوم السبت، وضع الحجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران".
وأضاف أن "هذا المشروع من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضاً، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق"، مؤكدا أن هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ.
وأعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس، في 6 نيسان / أبريل الماضي، عن اتفاقه مع الجانب الإيراني على مشروع الربط السككي لنقل المسافرين عبر خط سكك الحديد شلامجة – البصرة، مؤكداً أهمية الربط السككي بين البلدين لـ "نقل المسافرين، لا سيما في أيام الزيارات الدينية".