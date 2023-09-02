https://sputnikarabic.ae/20230902/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-أهمية-مشروع-الربط-السككي-مع-إيران-1080630560.html
رئيس الوزراء العراقي يكشف أهمية مشروع الربط السككي مع إيران
رئيس الوزراء العراقي يكشف أهمية مشروع الربط السككي مع إيران
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، "أهمية مشروع الربط السككي في نقل المسافرين من إيران وبلدان وسط آسيا". 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T10:17+0000
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ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية عن السوداني قوله، إن"الربط السككي عبر منفذ الشلامجة هو حلقة من حلقاتٍ مُتعددة لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، من المقرر أن تصل إلى محافظتي النجف الأشرف وكربلاءَ المقدسة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد السوداني "أهمية مشروع الربط السككي في تعزيز البنى التحتية لاقتصاد العراق وزيادة نموه"، مبيناً أن "المشروع قد خضع لسنوات من النقاش وتم الاتفاق على إكماله بين العراق وإيران عام 2021".وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قال أمس الجمعة، إن هذا المشروع من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق".وأعلن رزاق محيبس، وزير النقل العراقي، في 6 نيسان/ أبريل الماضي، عن اتفاق بلاده مع الجانب الإيراني على مشروع الربط السككي لنقل المسافرين عبر خط سكك الحديد شلامجة - البصرة، مشددا على أهمية الربط السككي بين البلدين لـ "نقل المسافرين، لا سيما في أيام الزيارات الدينية".ولفتت وزارة النقل العراقية أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي، ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.
https://sputnikarabic.ae/20230902/رئيس-الوزراء-العراقي-يضع-حجر-الأساس-لخط-سكك-حديدة-مع-إيران-1080629441.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي يكشف أهمية مشروع الربط السككي مع إيران
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، "أهمية مشروع الربط السككي في نقل المسافرين من إيران وبلدان وسط آسيا".
ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية عن السوداني قوله، إن"الربط السككي عبر منفذ الشلامجة هو حلقة من حلقاتٍ مُتعددة لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، من المقرر أن تصل إلى محافظتي النجف الأشرف وكربلاءَ المقدسة"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأكد السوداني "أهمية مشروع الربط السككي في تعزيز البنى التحتية لاقتصاد العراق وزيادة نموه"، مبيناً أن "المشروع قد خضع لسنوات من النقاش وتم الاتفاق على إكماله بين العراق وإيران عام 2021".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قال أمس الجمعة، إن هذا المشروع من مشاريع النقل المهمة في المنطقة
، وسيسهم بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق".
وأعلن رزاق محيبس، وزير النقل العراقي، في 6 نيسان/ أبريل الماضي، عن اتفاق بلاده مع الجانب الإيراني على مشروع الربط السككي لنقل المسافرين عبر خط سكك الحديد شلامجة - البصرة
، مشددا على أهمية الربط السككي بين البلدين لـ "نقل المسافرين، لا سيما في أيام الزيارات الدينية".
ولفتت وزارة النقل العراقية أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي، ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني
بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.