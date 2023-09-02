https://sputnikarabic.ae/20230902/رئيس-جنوب-أفريقيا-يؤكد-أن-حزبه-الحاكم-سيحقق-انتصارا-ساحقا-في-انتخابات-2024-1080639519.html
رئيس جنوب أفريقيا يؤكد أن حزبه الحاكم سيحقق انتصارا ساحقا في انتخابات 2024
رئيس جنوب أفريقيا يؤكد أن حزبه الحاكم سيحقق انتصارا ساحقا في انتخابات 2024
قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم السبت، إن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، سيفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات عام 2024، ولن يحتاج إلى الاستمرار... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T14:39+0000
2023-09-02T14:39+0000
2023-09-02T14:39+0000
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وأكد رامافوزا وهو زعيم الحزب: "سيحقق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبية مطلقة... نحن واثقون من أننا سنخرج منتصرين"، وفقا لقناة "سابك" الجنوب أفريقية.وشدد أن "شعب جنوب أفريقيا يرى الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، كوسيلة لتحقيق التغيير في البلاد".وتابع أن "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي سيحصل على أكبر دعم من قبل أكبر اتحاد نقابي في البلاد، وهو حزب كوساتو القوي، والحزب الشيوعي".وفي العام المقبل 2024، سينتخب مواطنو جنوب أفريقيا أعضاء البرلمان، وفي نهاية التصويت، سيعين حزب الأغلبية رئيس البلاد.وعند سؤاله عن نوع الأحزاب التي يمكن لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي أن يتحالف معها للبقاء في السلطة، ابتسم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، وقال: "نحن لا نعمل من أجل أن نكون في ائتلاف".وأعلن الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، المؤتمر الوطني الأفريقي، في وقت سابق، عن تنفيذه أكثر من 70% من الالتزامات التي تعهد بها في بيانه الانتخابي لعام
https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-مالية-جنوب-أفريقيا-علاقاتنا-الاقتصادية-مع-روسيا-تنمو-رغم-الصعوبات-1080394284.html
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جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أفريقيا
جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا يؤكد أن حزبه الحاكم سيحقق انتصارا ساحقا في انتخابات 2024
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قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم السبت، إن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، سيفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات عام 2024، ولن يحتاج إلى الاستمرار في الحكم ضمن ائتلاف.
وأكد رامافوزا وهو زعيم الحزب: "سيحقق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبية مطلقة... نحن واثقون من أننا سنخرج منتصرين"، وفقا لقناة
"سابك" الجنوب أفريقية.
وشدد أن "شعب جنوب أفريقيا يرى الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، كوسيلة لتحقيق التغيير في البلاد".
وتابع أن "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي سيحصل على أكبر دعم من قبل أكبر اتحاد نقابي في البلاد، وهو حزب كوساتو القوي، والحزب الشيوعي".
وفي العام المقبل 2024، سينتخب مواطنو جنوب أفريقيا أعضاء البرلمان، وفي نهاية التصويت، سيعين حزب الأغلبية رئيس البلاد.
وعند سؤاله عن نوع الأحزاب التي يمكن لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي أن يتحالف معها للبقاء في السلطة، ابتسم رئيس جنوب أفريقيا
، سيريل رامافوزا، وقال: "نحن لا نعمل من أجل أن نكون في ائتلاف".
وأعلن الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، المؤتمر الوطني الأفريقي، في وقت سابق، عن تنفيذه أكثر من 70% من الالتزامات التي تعهد بها في بيانه الانتخابي لعام