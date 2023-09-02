https://sputnikarabic.ae/20230902/رئيس-غواتيمالا-المنتخب-يكشف-عن-مخطط-انقلابي-للإطاحة-به-1080627042.html
رئيس غواتيمالا المنتخب يكشف عن مخطط انقلابي للإطاحة به
رئيس غواتيمالا المنتخب يكشف عن مخطط انقلابي للإطاحة به
قال رئيس غواتيمالا المنتخب، برناردو أريفالون، إن بعض السياسيين يرفضون قبول نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس/آب الماضي، ويعدون خطة انقلابية لمنعه... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T07:20+0000
2023-09-02T07:20+0000
2023-09-02T07:20+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/02/1080626572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66a6be135eff988a2a3dcf7571c13c8d.jpg
وأضاف أريفالو أن مجموعة من السياسيين والمسؤولين يرفضون قبول نتيجة الانتخابات، ووضعوا خطة لانتهاك النظام الدستوري والديمقراطية.وأضاف أن "هذه الأعمال تشكل انقلابا تروج له المؤسسات التي يجب أن تضمن العدالة في بلدنا".وتابع: "إننا نرى انقلابا هدفه هو منع الرئيس ونائب الرئيس من تولي منصبيهما".ومن المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب منصبه في 14 يناير 2024.وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا في غواتيمالا فوز أريفالو، الذي حصل على 60 في المئة من الأصوات، في الانتخابات. وبعد إعلان النتائج، رفضت المرشحة ساندرا توريس، الاعتراف بها. وطلبت من مكتب المدعي العام التحقيق في المخالفات المزعومة في فرز الأصوات.يذكر أن برناردو أريفالو هو نجل رئيس غواتيمالا الأسبق خوان خوسيه أريفالو (الرئيس 1945-1951)، دبلوماسي وسياسي يبلغ من العمر 64 عامًا. وفي هذه الانتخابات فاز، وقدم نفسه على أنه "المرشح ضد الفساد". وفي الثمانينيات والتسعينيات، عمل أريفالو في وزارة الخارجية، كما شغل منصب نائب وزير الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20230812/العثور-على-سائحين-فرنسيين-مفقودين-في-حديقة-تيكال-في-غواتيمالا-1079997652.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/02/1080626572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3077a36c719a15ec7dc9c7f9f0f55ef1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس غواتيمالا المنتخب يكشف عن مخطط انقلابي للإطاحة به
تابعنا عبر
قال رئيس غواتيمالا المنتخب، برناردو أريفالون، إن بعض السياسيين يرفضون قبول نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس/آب الماضي، ويعدون خطة انقلابية لمنعه من تولي منصبه في يناير/كانون الثاني 2024.
وأضاف
أريفالو أن مجموعة من السياسيين والمسؤولين يرفضون قبول نتيجة الانتخابات، ووضعوا خطة لانتهاك النظام الدستوري والديمقراطية.
وأضاف أن "هذه الأعمال تشكل انقلابا تروج له المؤسسات التي يجب أن تضمن العدالة في بلدنا".
وتابع: "إننا نرى انقلابا هدفه هو منع الرئيس ونائب الرئيس من تولي منصبيهما".
ومن المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب منصبه في 14 يناير 2024.
وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا في غواتيمالا فوز أريفالو، الذي حصل على 60 في المئة من الأصوات، في الانتخابات.
وبعد إعلان النتائج، رفضت المرشحة ساندرا توريس، الاعتراف بها. وطلبت من مكتب المدعي العام التحقيق في المخالفات المزعومة في فرز الأصوات.
يذكر أن برناردو أريفالو هو نجل رئيس غواتيمالا
الأسبق خوان خوسيه أريفالو (الرئيس 1945-1951)، دبلوماسي وسياسي يبلغ من العمر 64 عامًا. وفي هذه الانتخابات فاز، وقدم نفسه على أنه "المرشح ضد الفساد". وفي الثمانينيات والتسعينيات، عمل أريفالو في وزارة الخارجية، كما شغل منصب نائب وزير الخارجية.