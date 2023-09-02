https://sputnikarabic.ae/20230902/روساتوم-مستعدة-لمساعدة-بيلاروسيا-في-بناء-محطة-ثانية-للطاقة-النووية-1080630852.html
"روساتوم" مستعدة لمساعدة بيلاروسيا في بناء محطة ثانية للطاقة النووية
"روساتوم" مستعدة لمساعدة بيلاروسيا في بناء محطة ثانية للطاقة النووية
أعلن مدير المكتب القطري لمؤسسة "روساتوم" الحكومية في بيلاروسيا، ستانيسلاف ليفيتسكي، أن الشركة مستعدة للمساعدة في بناء محطة طاقة نووية ثانية في بيلاروسيا إذا... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T10:29+0000
2023-09-02T10:29+0000
2023-09-02T10:29+0000
روسيا
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وقال ليفيتسكي للصحفيين في افتتاح مهرجان العلوم في مينسك، أمس الجمعة: "نحن سعداء دائما بتقديم يد المساعدة، ولكن بناءً على الحاجة الواضحة لجمهورية بيلاروسيا. ونأخذ في الاعتبار علاقاتنا التعاونية الممتازة وتآزرنا الجيد الذي تحقق خلال تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية البيلاروسية".وأضاف: "نحن مستعدون للقيام بذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب على الجمهورية نفسها أن تقرر".يذكر أن "روساتوم" هي شركة رائدة عالميًا في توفير الحلول العالية الأداء لجميع أنواع محطات الطاقة النووية، وقامت ببناء أكثر من 120 مفاعل أبحاث في روسيا وخارجها، وتشغل المرتبة الأولى من حيث توليد الطاقة الكهربائية في روسيا (نحو 203 مليار كيلوواط/ ساعة)، كما احتلت المرتبة الأولى في العالم من حيث انشغالها في تحقيق المشاريع الذرية الأجنبية، علما بأن روسيا تشغل المرتبة الثانية في العالم، من حيث احتياطيات اليورانيوم، والمرتبة الرابعة من حيث استخراجه.
https://sputnikarabic.ae/20230814/روساتوم-تعمل-على-تصنيع-محركات-للسيارات-الكهربائية-1080066303.html
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روسيا
"روساتوم" مستعدة لمساعدة بيلاروسيا في بناء محطة ثانية للطاقة النووية
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أعلن مدير المكتب القطري لمؤسسة "روساتوم" الحكومية في بيلاروسيا، ستانيسلاف ليفيتسكي، أن الشركة مستعدة للمساعدة في بناء محطة طاقة نووية ثانية في بيلاروسيا إذا كان هناك طلب من هذا القبيل من جانب مينسك.
وقال ليفيتسكي للصحفيين في افتتاح مهرجان العلوم في مينسك، أمس الجمعة: "نحن سعداء دائما بتقديم يد المساعدة، ولكن بناءً على الحاجة الواضحة لجمهورية بيلاروسيا. ونأخذ في الاعتبار علاقاتنا التعاونية الممتازة وتآزرنا الجيد الذي تحقق خلال تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية البيلاروسية".
وأضاف: "نحن مستعدون للقيام بذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب على الجمهورية نفسها أن تقرر".
يذكر أن "روساتوم" هي شركة رائدة عالميًا في توفير الحلول العالية الأداء لجميع أنواع محطات الطاقة النووية، وقامت ببناء أكثر من 120 مفاعل أبحاث في روسيا وخارجها، وتشغل المرتبة الأولى من حيث توليد الطاقة الكهربائية في روسيا (نحو 203 مليار كيلوواط/ ساعة)، كما احتلت المرتبة الأولى في العالم من حيث انشغالها في تحقيق المشاريع الذرية الأجنبية، علما بأن روسيا تشغل المرتبة الثانية في العالم، من حيث احتياطيات اليورانيوم، والمرتبة الرابعة من حيث استخراجه.