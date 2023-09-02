https://sputnikarabic.ae/20230902/روسيا-تعلن-وضع-صاروخ-سارمات-الاستراتيجي-في-حالة-التأهب-القتالي-1080637601.html

روسيا تعلن وضع صاروخ "سارمات" الاستراتيجي في حالة التأهب القتالي

روسيا تعلن وضع صاروخ "سارمات" الاستراتيجي في حالة التأهب القتالي

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أمس ‏الجمعة، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" وضع في حالة التأهب.‏ 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T13:03+0000

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روسيا تعلن وضع صاروخ "سارمات" الاستراتيجي في حالة التأهب القتالي روسيا تعلن وضع صاروخ "سارمات" الاستراتيجي في حالة التأهب القتالي

وأضاف بوريسوف خلال ماراثون "شارك معرفتك"، إنه "تم وضع مجمع "سارمات" الاستراتيجي في حالة الخدمة القتالية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "المنشآت الأولى في مجمعات أنظمة صواريخ "سارمات" الثقيلة، ستبدأ بتنفيذ المهام القتالية في المستقبل القريب".إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعتزم نقل شحنة من القذائف الخارقة للدروع تحوي اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وذلك لأول مرة بين الإمدادات العسكرية إلى كييف.وأشارت المصادر لـ"رويترز" إلى أن تلك القذائف يمكن استخدامها في دبابات "أبرامز" الأمريكية، التي من المتوقع أن يتم تسليمها إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد د.أمين احطيط، إن "من يتابع مجريات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يجد أن روسيا تعمل وفق خطة عسكرية ميدانية مُحكمة من شأنها أن تجنب روسيا حرب الاستنزاف وتؤلم العدو وتحافظ على مكتسبات العملية التي تحققت والأهداف الاستراتيجية التي تهدف إليها".وأضاف أنه "في هذا الإطار، يأتي وضع الصاروخ "سارمات" في الخدمة من أجل أمرين أساسيين، الأمر الأول التأكيد على أن روسيا دائما في جعبتها المزيد من القدرات العسكرية الارتقائية والمتقدمة وهذا يعني أنها لم تفقد المبادرة ولم تتأثر بحرب الاستنزاف".وأشار إلى أن "الأمر الثاني هو توجيه رسالة للعدو بأن تصعيده وقيامه بأعمال من شأنها زعزعة استقرار المناطق التابعة لروسيا أو المناطق التي انضمت لروسيا وأن هذا الإخلال من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الخسائر".مقاتلو القبائل العربية يسيطرون على البلدات المحيطة بأكبر القواعد الأمريكية شرقي سورياسيطرت العشائر العربية على المزيد من البلدات في ريف دير الزور شرقي سوريا، وذلك بعد 6 أيام من المعارك مع تنظيم " قسد" المدعوم أمريكيا.وأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" أن مقاتلي العشائر العربية سيطروا على أحد أكبر الحواجز العسكرية لـ"قسد" على طريق قاعدة حقل العمر النفطي في بلدة الشحيل، فيما تشهد البلدة معارك شرسة بين عناصر "قسد" وقوات "العشائر العربية" للسيطرة على البلدة المتاخمة لحقل العمر.إلى ذلك، أكد مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في محافظة الحسكة، أن ما يحدث في الجزيرة السورية، تعبير صارخ لرفض المشروع الأمريكي العدائي الفتنوي الناهب لثروات الشعب السوري على مدار السنوات الماضية.في هذا الصدد، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد عبد الحميد سلهب، إن "قوات قسد ولا سيما زمرة القيادة ترتبط مباشرة بالمخابرات المركزية الأمريكية، لافتا إلى أن قوات قسد وعناصرها أصبحت تضيق الخناق على أبناء القبائل العربية وتمارس ضغوطا شتى في تلك المنطقة من شمال شرقي سوريا".وأضاف سلهب أن "قوات قسد كذلك تقوم باحتجاز عناصر وأولاد هذه القبائل ما شكل ضغطا أكبر، كما أن قوات قسد تقوم بالتعاون مع القوات الأمريكية بسرقة النفط السوري مثلما يحدث في حقل العمر وحقل تيم، وتبيعه إلى دول شتى وتحرم الاقتصاد السوري من هذه الموارد".خلال زيارته للبنان وزير الخارجية الإيراني يدعو لتسريع الاتفاق لانتخاب رئيس للبلاددعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعة، المسؤولين والأحزاب والقوى السياسية اللبنانية إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب، في مقر وزارة الخارجية اللبنانية بالعاصمة بيروت، بعد اجتماع ثنائي بين الطرفين.وأكد عبد اللهيان للصحفيين أنه أجرى مباحثات مع وزير خارجية لبنان، واتفقا على ضرورة تفعيل كل الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وجدد وزير خارجية إيران رفض بلاده أي تدخل أجنبي في شؤون الدول الأخرى ولبنان من ضمنها، مؤكدا أن موضوع انتخاب رئيس للجمهورية هو شأن داخلي لبناني.ودعا عبد اللهيان المسؤولين والأحزاب والقوى السياسية اللبنانية "لتسريع وتيرة التوصل إلى اتفاق لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة".في هذا الإطار، قال أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، دكتور جمال واكيم، إن "لبنان معتاد على مثل هذا التصريح، مشيرا إلى أن إيران لا تتدخل بالشأن اللبناني، لكنها تدعم حزب الله الذي لا يقرر بدوره في السياسات اللبنانية بوصاية إيرانية وإنما يتخذ الحيثيات ويقرر من تلقاء نفسه".وأضاف واكيم أن "التصريح يمكن القول إنه بروتوكولي ينبع من حسن النوايا من جهة إيران نحو لبنان، كما أن هنالك نية لدى حزب الله بحل الموضوع والتوصل لتسوية".لكنه قال إن "من يعيق هذه التسوية هو الولايات المتحدة، التي أيضا تحاول إيران من خلال تصريحها هذا توجيه لوم ضمني لها بعرقلة التسوية في لبنان".إثيوبيا تقول إنها "لن توقع أبدا" على أي وثيقة تحد من حقوقها التنمويةأكد رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أن المفاوضات الثلاثية الجديدة مع مصر والسودان ‏بشأن سد النهضة، تجري بطريقة تحترم المصالح الوطنية والحقوق السيادية لبلاده.‏وبشأن استئناف المفاوضات مؤخرا في القاهرة، أشار بيكيلي في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إلى أن المفاوضات "بدأت بروح جيدة، وتم خلالها تقديم 16 مقال، وتم بالفعل تعديل 9 منها، لتشمل أفكار الدول الثلاث".وبسؤاله عن مصالح الطرفين، كشف رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، سيشيلي بيكيلي، وهو وزير الري الإثيوبي السابق، أن هناك "بعض المفاوضين الذين دافعوا بصوت عال عن اتفاق ملزم بشأن السد".وشدد على أن "إثيوبيا لن توقع أبدا خلال المفاوضات الجديدة على أي وثيقة يمكن أن تحد من حقوقها التنموية".وأوضح سيليشي بيكيلي أن "فريق التفاوض الإثيوبي يعمل بعناية، للتأكد من أن الاتفاقيات لا تحد من حقوق التنمية للبلاد، وأن استخدام سد النهضة لا يسبب ضررا كبيرا لدول المصب".في هذا الصدد، قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن "هذا التصريح الإثيوبي متوقع، وبالتالي مصر أيضا لن توقع على أي وثيقة تنقص من حصتها السنوية".لكنه أشار إلى أنه "تجري العادة عند التفاوض أن تكون هنالك مرونة من جميع الأطراف، كما كرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مرارا أن مصر على استعداد للوصول إلى حل وسط".وأضاف شراقي أن "الانطباع عن إثيوبيا وخصوصا في الاجتماع الأخير في القاهرة كما ذكرت وزارة الري المصرية، فإن إثيوبيا لم تتغير، وأن موقفها كما هو بنفس التعنّت وعدم التعاون للوصول إلى اتفاق وحل وسط".اقتصاديا.... النفط يوسع مكاسبه وسط توقعات بخفض الإمداداتسجّل خام القياس العالمي برنت فوق 87 دولارا للبرميل، فيما تتجه أسعار الخام لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، مدعومة بتوقعات بنقص الإمدادات.ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى أكتوبر تشرين الأول المقبل، مما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم "أوبك+" لدعم الأسعار، بحسب "رويترز".من جهته، قال نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، للرئيس، فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع "أوبك بلس" بشأن خفض إمدادات النفط الروسية للأسواق الخارجية، وإن المعايير الرئيسية الجديدة للاتفاق ستعلن الأسبوع المقبل.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، جلال بكار: "بالنسبة لأسعار النفط الدولية نرى اليوم موضوع خفض إنتاج النفط على الصعيد الدولي بحاجة لإعادة دراسة وتعليق هذه الاستراتيجية لأن هذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي".وأضاف أن "دراسة أسعار السوق وتحديد شرائح للأسعار بما يتناسب مع الطلب هو ما سيخفف من وطأة التضخم العالمي الذي طال معظم الدول وشعوب هذه الدول"، خصوصا بعد أزمة فيروس "كورونا" المستجد".وتابع أن "طبيعة هذه القرارات هى سياسية أكثر ما هى اقتصادية، وأن هذه القرارات تعطي إشارة بشكل أو بآخر لأحد أقطاب دول العالم والأنظمة الغربية، بالأخص على أن هناك اتفاقا بين الشرق وروسيا لتنظيم مناطق القوى الدولية بين الشرق والغرب".

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