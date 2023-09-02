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https://sputnikarabic.ae/20230902/شراكس-سوريا-ثنائية-الانتماء-الوطني-وتمجيد-التاريخ-عبر-الفن-1080631487.html
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
انتهزت الفرقة الشركسية السورية الفرصة وقدمت لجمهورها، خلال حفل في دار الأوبرا في دمشق، فقرات غاية في الأصالة من الغناء والموسيقى والرقص، للتعريف بالتراث... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T11:15+0000
2023-09-02T11:16+0000
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وأقيمت الفعالية ضمن احتفال شراكس سوريا بتأسيس الجمعية الخيرية الشركسية في دمشق عام 1948، بدأت برواية تاريخ الشراكسة وما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن سوريا، منذ قدومهم إليها 1878 وإلى اليوم.واستعرض الحفل، أبرز القامات الشركسية الأدبية والسياسية والعسكرية وإسهاماتهم الوطنية، وجرى أيضاً، تكريم عدد من رؤساء مجالس إدارة الجمعية، الذين تعاقبوا على قيادتها، منذ عام 1983 وحتى 2023.وأشارت وزير الثقافة السورية، لبانة مشوح، في حديثها لوكالة "سبوتنيك" إلى أهمية حفاظ المكون الشركسي على تراثه المادي واللامادي، وعلى جمال تاريخه وأصالته المتجذرة في هويته الثقافية.وأشادت مشوح، بقدرة المكون الشركسي على الانصهار ضمن النسيج المجتمعي السوري، وانتمائهم الوطني، لافتةً إلى أن وزارة الثقافة تولي اهتمامها بتراث كل مكون سوري على اختلاف جذوره وأصوله، طالما هناك هوية وطنية يجتمعون لأجلها.وأكدت مشوح حرص وزارة الثقافة ضمن استراتيجيتها وتوجهاتها على حماية وصوّن التراث الشركسي المنغمس في البيئة الثقافية السورية.وأكد الباحث في التاريخ الشركسي، عدنان قبرطاي، لـ"سبوتنيك"، أن الشراكسة حافظوا على هويتهم الثقافية، لامتلاكهم جذورا تاريخية موغلة في القدم. ولفت إلى أن هذا الفن جزء من هويتهم ولا ينفصل عنهم، ويعود لآلاف السنين.وشرح قبرطاي سلسلة من الثراثيات الشركسية التي تعود إلى ما قبل فجر المسيحية والإسلام، ونوّه بالمكون الفني الذي وثق علاقة الشراكس بالطبيعة وظواهرها.من جهته عبر مدرب الفرقة الشركسية للرقص، نسيم خواظ، في حديثه لـ "سبوتنيك"، عن فخره بالمساحة التي يتمتع بها المكون الشركسي، لتقديم عروض تخص الفلكلور والتراث الشركسي في سوريا.وأبدى خواظ، سعادته بقدرة الشباب والشابات الشركس على الاجتماع ضمن كيان أو فريق رقص، قادمين من مختلف المحافظات والمناطق في سوريا رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتقديم عروض رقص تحفظ الفلكلور والتراث الشىركسي.وكشفت المغنية الشركسية، لانا هابراسو، لـ"سبوتنيك"، عن تأديتها أغنية رومانسية تُسمى "سيدو ني"، تحمل معاني الحب، وأشارت إلى أن غناءها من اللون الشركسي، يحفظ تراثهم، ويصونه للأجيال المقبلة على صعيد اللغة والفن.واعتبر الشاب جاتا شورى، أحد أعضاء الفرقة الراقصة، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الفن والرقص تحديداً هو الطريقة المثلى لتعريف باقي المكونات الشعب السوري، على ثقافة وتاريخ الشراكسة، وأكد دوره كشاب شركسي على حفظ وحماية تاريخ وتراث الشراكسة في سوريا.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن

11:15 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 02.09.2023)
© Sputnik . Hani mahsanaشراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Sputnik . Hani mahsana
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حصري
انتهزت الفرقة الشركسية السورية الفرصة وقدمت لجمهورها، خلال حفل في دار الأوبرا في دمشق، فقرات غاية في الأصالة من الغناء والموسيقى والرقص، للتعريف بالتراث والفلكلور الشركسي الخاص بسكان شمال منطقة القوقاز، القادمين منها إلى سوريا منذ قرابة 150 عاما.
وأقيمت الفعالية ضمن احتفال شراكس سوريا بتأسيس الجمعية الخيرية الشركسية في دمشق عام 1948، بدأت برواية تاريخ الشراكسة وما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن سوريا، منذ قدومهم إليها 1878 وإلى اليوم.
واستعرض الحفل، أبرز القامات الشركسية الأدبية والسياسية والعسكرية وإسهاماتهم الوطنية، وجرى أيضاً، تكريم عدد من رؤساء مجالس إدارة الجمعية، الذين تعاقبوا على قيادتها، منذ عام 1983 وحتى 2023.
© Sputnik . Hani mahsanaشراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
© Sputnik . Hani mahsana
وأشارت وزير الثقافة السورية، لبانة مشوح، في حديثها لوكالة "سبوتنيك" إلى أهمية حفاظ المكون الشركسي على تراثه المادي واللامادي، وعلى جمال تاريخه وأصالته المتجذرة في هويته الثقافية.
© Sputnik . Hani mahsanaشراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
© Sputnik . Hani mahsana
وأشادت مشوح، بقدرة المكون الشركسي على الانصهار ضمن النسيج المجتمعي السوري، وانتمائهم الوطني، لافتةً إلى أن وزارة الثقافة تولي اهتمامها بتراث كل مكون سوري على اختلاف جذوره وأصوله، طالما هناك هوية وطنية يجتمعون لأجلها.
© Sputnik . Hani mahsanaشراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
© Sputnik . Hani mahsana
وأكدت مشوح حرص وزارة الثقافة ضمن استراتيجيتها وتوجهاتها على حماية وصوّن التراث الشركسي المنغمس في البيئة الثقافية السورية.
© Sputnik . Hani mahsanaشراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
© Sputnik . Hani mahsana
وأكد الباحث في التاريخ الشركسي، عدنان قبرطاي، لـ"سبوتنيك"، أن الشراكسة حافظوا على هويتهم الثقافية، لامتلاكهم جذورا تاريخية موغلة في القدم. ولفت إلى أن هذا الفن جزء من هويتهم ولا ينفصل عنهم، ويعود لآلاف السنين.
وشرح قبرطاي سلسلة من الثراثيات الشركسية التي تعود إلى ما قبل فجر المسيحية والإسلام، ونوّه بالمكون الفني الذي وثق علاقة الشراكس بالطبيعة وظواهرها.
© Sputnik . Hani mahsanaشراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
© Sputnik . Hani mahsana
من جهته عبر مدرب الفرقة الشركسية للرقص، نسيم خواظ، في حديثه لـ "سبوتنيك"، عن فخره بالمساحة التي يتمتع بها المكون الشركسي، لتقديم عروض تخص الفلكلور والتراث الشركسي في سوريا.
© Sputnik . Hani mahsanaشراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
© Sputnik . Hani mahsana
وأبدى خواظ، سعادته بقدرة الشباب والشابات الشركس على الاجتماع ضمن كيان أو فريق رقص، قادمين من مختلف المحافظات والمناطق في سوريا رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتقديم عروض رقص تحفظ الفلكلور والتراث الشىركسي.
© Sputnik . Hani mahsanaشراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
© Sputnik . Hani mahsana
وكشفت المغنية الشركسية، لانا هابراسو، لـ"سبوتنيك"، عن تأديتها أغنية رومانسية تُسمى "سيدو ني"، تحمل معاني الحب، وأشارت إلى أن غناءها من اللون الشركسي، يحفظ تراثهم، ويصونه للأجيال المقبلة على صعيد اللغة والفن.
© Sputnik . Hani mahsanaشراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
شراكس سوريا.. ثنائية الانتماء الوطني وتمجيد التاريخ عبر الفن
© Sputnik . Hani mahsana
واعتبر الشاب جاتا شورى، أحد أعضاء الفرقة الراقصة، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الفن والرقص تحديداً هو الطريقة المثلى لتعريف باقي المكونات الشعب السوري، على ثقافة وتاريخ الشراكسة، وأكد دوره كشاب شركسي على حفظ وحماية تاريخ وتراث الشراكسة في سوريا.
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