https://sputnikarabic.ae/20230902/صحيفة-أمريكية-سارمات-الروسي-قادر-على-تدمير-مناطق-أكبر-من-ولاية-تكساس-1080638528.html
صحيفة أمريكية: "سارمات" الروسي قادر على تدمير مناطق أكبر من ولاية تكساس
صحيفة أمريكية: "سارمات" الروسي قادر على تدمير مناطق أكبر من ولاية تكساس
أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية، بأنه يمكن لصاروخ "سارمات" الروسي من الناحية النظرية تدمير منطقة أكبر من ولاية تكساس. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T13:46+0000
2023-09-02T13:46+0000
2023-09-02T13:46+0000
روسيا
العالم
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وجاء في المقال المنشور: "من المحتمل أن يكون "سارمات" قادرًا على تدمير منطقة أكبر من فرنسا أو تكساس".وأوضحت أن ذلك يرجع إلى أن الترسانة الأمريكية من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تظل الأقدم والأقل تقدما في العالم.واستذكرت صحيفة "ميلتري ووتش"، تصريح بوتين الذي قال فيه إن المجمع الجديد يتمتع بأعلى الخصائص التكتيكية والفنية وقادر على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة، وأنه لا توجد نظائر لـ"سارمات" في العالم ولن تكون كذلك لفترة طويلة.وبحسب الصحيفة، قرار استخدام "سارمات" جاء فيما يتعلق بالتهديد المتزايد بالتدخل المفتوح لدول الناتو في الصراع الأوكراني.وقال بوريسوف خلال ماراثون "شارك معرفتك": "تم وضع مجمع "سارمات" الاستراتيجي في حالة الخدمة القتالية"."سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن واحد من هذه الصواريخ 200 طن، تم تصميم المجمع ليحل محل صواريخ "فويفودا" الموجودة في الخدمة مع قوات الصواريخ الاستراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230901/إعلام-سارمات-يمكنه-تدمير-بريطانيا-بالكامل-في-6-دقائق-1080620252.html
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روسيا, العالم
صحيفة أمريكية: "سارمات" الروسي قادر على تدمير مناطق أكبر من ولاية تكساس
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أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية، بأنه يمكن لصاروخ "سارمات" الروسي من الناحية النظرية تدمير منطقة أكبر من ولاية تكساس.
وجاء في المقال المنشور: "من المحتمل أن يكون "سارمات" قادرًا على تدمير منطقة أكبر من فرنسا أو تكساس".
وأشارت الصحيفة إلى أن اعتماد صاروخ "سارمات" أدى إلى زيادة الفجوة بين روسيا وأمريكا في إمكانات قواتهما الصاروخية الاستراتيجية الأرضية.
وأوضحت أن ذلك يرجع إلى أن الترسانة الأمريكية من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تظل الأقدم والأقل تقدما في العالم.
واستذكرت صحيفة
"ميلتري ووتش"، تصريح بوتين الذي قال فيه إن المجمع الجديد يتمتع بأعلى الخصائص التكتيكية والفنية وقادر على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة، وأنه لا توجد نظائر لـ"سارمات" في العالم ولن تكون كذلك لفترة طويلة.
وبحسب الصحيفة، قرار استخدام "سارمات" جاء فيما يتعلق بالتهديد المتزايد بالتدخل المفتوح لدول الناتو في الصراع الأوكراني.
أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أمس الجمعة، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" وضع في حالة التأهب.
وقال بوريسوف خلال ماراثون "شارك معرفتك": "تم وضع مجمع "سارمات" الاستراتيجي في حالة الخدمة القتالية".
"سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن واحد من هذه الصواريخ 200 طن، تم تصميم المجمع ليحل محل صواريخ "فويفودا" الموجودة في الخدمة مع قوات الصواريخ الاستراتيجية.