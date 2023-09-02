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قائد الجيش السوداني: الشعب والجيش متفقان على دحر التمرد
قائد الجيش السوداني: الشعب والجيش متفقان على دحر التمرد
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رفض بلاده لما وصفها "الإملاءات"، مرحبا بأي دعم يخدم إعادة الإعمار. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T08:17+0000
2023-09-02T08:17+0000
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ونقلت وسائل إعلام سودانية عن البرهان قوله، خلال زيارته مناطق سنكات وجبيت بولاية البحر الأحمر، إن "الجيش السوداني والشعب متفقان على دحر التمرد".ورأى البرهان أن "الحرب الدائرة أكدت الحاجة إلى وجود جيش محترف"، معتبراً أن "تلك المسألة تضاعف واجب معاهد التدريب مستقبلًا".وكان البرهان توجه إلى مصر، الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل/ نيسان الماضي، والتقى هناك بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة.وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20230830/السودان-يعلن-الاتفاق-مع-مصر-على-تسريع-العمل-في-المعابر-الحدودية-1080545124.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قائد الجيش السوداني: الشعب والجيش متفقان على دحر التمرد

08:17 GMT 02.09.2023
© AFP 2023 / -قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رفض بلاده لما وصفها "الإملاءات"، مرحبا بأي دعم يخدم إعادة الإعمار.
ونقلت وسائل إعلام سودانية عن البرهان قوله، خلال زيارته مناطق سنكات وجبيت بولاية البحر الأحمر، إن "الجيش السوداني والشعب متفقان على دحر التمرد".
ورأى البرهان أن "الحرب الدائرة أكدت الحاجة إلى وجود جيش محترف"، معتبراً أن "تلك المسألة تضاعف واجب معاهد التدريب مستقبلًا".
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السودان يعلن الاتفاق مع مصر على تسريع العمل في المعابر الحدودية
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وكان البرهان توجه إلى مصر، الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل/ نيسان الماضي، والتقى هناك بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة.
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.
وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
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