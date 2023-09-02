https://sputnikarabic.ae/20230902/قائد-المرحلة-الانتقالية-في-الغابون-يتعهد-بإقامة-مؤسسات-أكثر-ديمقراطية-1080626144.html

قائد المرحلة الانتقالية في الغابون يتعهد بإقامة مؤسسات أكثر ديمقراطية

قائد المرحلة الانتقالية في الغابون يتعهد بإقامة مؤسسات أكثر ديمقراطية

قال قائد المرحلة الانتقالية في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نيغما، إن حل المؤسسات الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي "أمر موقت". 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T06:37+0000

2023-09-02T06:37+0000

2023-09-02T06:37+0000

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وتعهد أوليغي نيغما، في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي، بـ"إعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجّه أكثر ديمقراطية، وأكثر احتراماً لحقوق الإنسان"، حسب وكالة "فرانس برس".وأضاف أن الهدف من أحداث الأربعاء هو "إعادة تنظيم المؤسسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا".وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد أيضاً بـ"بقانون انتخابي جديد، ودستور جديد يلبي تطلعات الشعب الغابوني الذي ظل لوقت طويل أسير المعاناة"، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة عدم الخلط بين السرعة والتسرّع، قائلا: "الذي يسير ببطء يسير بأمان".وفي وقت سابق من صباح الأربعاء الماضي، أعلن عسكريون في الجيش الغابوني، بقيادة قائد الحرس الجمهوري، بريس أوليغي نغيما، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.وجرى انتخاب رئيس الغابون علي بونغو، البالغ من العمر 64 عاما، لأول مرة في العام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي شغل منصب رئيس الغابون لأكثر من 40 عاما.وأعلنت السلطات في الغابون، إعادة انتخاب بونغو، لفترة رئاسية ثالثة، بعد الفوز بنسبة 64.2%، في انتخابات عامة شهدت تأجيلات، وزعمت المعارضة بتزوير نتائجها.يذكر أن انقلاب الغابون يأتي، بعد نحو شهر، من الانقلاب الذي شهدته النيجر، وقاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، وأطاح برئيس البلاد محمد بازوم.وشهدت دول غرب أفريقيا، خلال العامين الماضيين، 5 انقلابات ناجحة أدت إلى تغيير أنظمة الحكم في 5 دول في المنطقة.

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