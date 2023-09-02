https://sputnikarabic.ae/20230902/قبل-زيارته-بكين-وزير-خارجية-إيطاليا-مبادرة-الحزام-والطريق-الصينية-لم-تحقق-لنا-النتائج-المرجوة-1080636225.html
قبل زيارته بكين... وزير خارجية إيطاليا: مبادرة "الحزام والطريق" الصينية لم تحقق لنا النتائج المرجوة
قبل زيارته بكين... وزير خارجية إيطاليا: مبادرة "الحزام والطريق" الصينية لم تحقق لنا النتائج المرجوة
قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، إن مشاركة بلاده في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وهي برنامج ضخم للبنية التحتية لإنشاء نوع من طريق... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T12:14+0000
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وأضاف تاجاني في منتدى أمبروسيتي السنوي في تشيرنوبيو: "نريد مواصلة العمل بشكل مكثف مع الصين، لكن يجب علينا أيضا إجراء تحليل فيما يتعلق بالصادرات"، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.وتابع تاجاني: "إذا ذهبنا وحللنا الوضع، فإن طريق الحرير لم يحقق النتائج التي توقعناها، وقد بلغت صادرات إيطاليا إلى الصين في العام الماضي 2022 16.5 مليار يورو، وفرنسا 23 مليار، وألمانيا 107 مليارات".وأشار وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في حديثه خلال المنتدى، إلى أنه:وفي مارس/ آذار 2019، وقع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، جوزيبي كونتي، مذكرة تفاهم بشأن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، والتي من المقرر تجديدها بحلول نهاية العام الحالي.تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، عن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، بعد إعلان بكين رسميا، أمس الجمعة، عن قيامه بزيارة رسمية إلى الصين، ستبدأ من غدا الأحد الموافق 3 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى إلى 5 من الشهر نفسه.وأضافت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي لها، أنه خلال زيارة تاجاني، سيحضر مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الاجتماع المشترك الـ11 للجنة الحكومية الصينية الإيطالية.
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إيطاليا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيطاليا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قبل زيارته بكين... وزير خارجية إيطاليا: مبادرة "الحزام والطريق" الصينية لم تحقق لنا النتائج المرجوة
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قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، إن مشاركة بلاده في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وهي برنامج ضخم للبنية التحتية لإنشاء نوع من طريق الحرير الحديث، لم ترق إلى مستوى توقعات بلاده حتى الآن.
وأضاف تاجاني في منتدى أمبروسيتي السنوي في تشيرنوبيو: "نريد مواصلة العمل بشكل مكثف مع الصين، لكن يجب علينا أيضا إجراء تحليل فيما يتعلق بالصادرات"، وفقا لوكالة
"أنسا" الإيطالية.
وتابع تاجاني: "إذا ذهبنا وحللنا الوضع، فإن طريق الحرير لم يحقق النتائج التي توقعناها، وقد بلغت صادرات إيطاليا إلى الصين في العام الماضي 2022 16.5 مليار يورو، وفرنسا 23 مليار، وألمانيا 107 مليارات".
وأشار وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في حديثه خلال المنتدى، إلى أنه:
"سيتعين على البرلمان الإيطالي إجراء تقييم، ثم اتخاذ قرار بشأن تجديد مشاركة روما في مبادرة "الحزام والطريق" أم لا".
وفي مارس/ آذار 2019، وقع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، جوزيبي كونتي، مذكرة تفاهم بشأن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، والتي من المقرر تجديدها بحلول نهاية العام الحالي.
تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، عن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، بعد إعلان بكين رسميا، أمس الجمعة، عن قيامه بزيارة رسمية إلى الصين، ستبدأ من غدا الأحد الموافق 3 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى إلى 5 من الشهر نفسه.
وأضافت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي
لها، أنه خلال زيارة تاجاني، سيحضر مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الاجتماع المشترك الـ11 للجنة الحكومية الصينية الإيطالية.