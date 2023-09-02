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https://sputnikarabic.ae/20230902/كوريا-الشمالية-تجري-مناورات-تحاكي-ضربة-نووية-تكتيكية-1080646851.html
كوريا الشمالية تجري مناورات تحاكي ضربة نووية تكتيكية
كوريا الشمالية تجري مناورات تحاكي ضربة نووية تكتيكية
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن بيونغ يانغ أجرت مناورة محاكاة لضربة نووية تكتيكية في الثاني من سبتمبر الجاري، ردا على مناورات مشتركة بين... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T23:32+0000
2023-09-02T23:32+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
ضربة نووية
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وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات "درع الحرية أولتشي" العسكرية المشتركة السنوية في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس/آب المنصرم.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أمس أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز في اتجاه البحر الأصفر.وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تم إطلاق صاروخين كروز استراتيجيين بعيدا المدى برؤوس حربية تحاكي الرؤوس الحربية النووية.وذكرت الوكالة، أن الطائرتين حلقتا في مسار على شكل 8 قطع مسافة 1.5 ألف كيلومتر في 7672 و7681 ثانية، ثم انفجرتا على ارتفاع معين 150 مترا فوق "الجزيرة المستهدفة".في 31 أغسطس، ذكرت وكالة أنباء "تسناك" أن كوريا الشمالية، ردًا على التدريبات التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قامت بمحاكاة ضربات بأسلحة نووية تكتيكية على أراضي كوريا الجنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230901/إعلام-كوريا-الشمالية-تطلق-عدة-صواريخ-كروز-تجاه-البحر-الأصفر-1080624031.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, ضربة نووية
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, ضربة نووية

كوريا الشمالية تجري مناورات تحاكي ضربة نووية تكتيكية

23:32 GMT 02.09.2023
© Photo / KCNA كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ -18"
 كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Photo / KCNA
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن بيونغ يانغ أجرت مناورة محاكاة لضربة نووية تكتيكية في الثاني من سبتمبر الجاري، ردا على مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات "درع الحرية أولتشي" العسكرية المشتركة السنوية في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس/آب المنصرم.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أمس أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز في اتجاه البحر الأصفر.
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تم إطلاق صاروخين كروز استراتيجيين بعيدا المدى برؤوس حربية تحاكي الرؤوس الحربية النووية.
كوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
إعلام: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز تجاه البحر الأصفر
أمس, 22:30 GMT
وذكرت الوكالة، أن الطائرتين حلقتا في مسار على شكل 8 قطع مسافة 1.5 ألف كيلومتر في 7672 و7681 ثانية، ثم انفجرتا على ارتفاع معين 150 مترا فوق "الجزيرة المستهدفة".
في 31 أغسطس، ذكرت وكالة أنباء "تسناك" أن كوريا الشمالية، ردًا على التدريبات التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قامت بمحاكاة ضربات بأسلحة نووية تكتيكية على أراضي كوريا الجنوبية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان.
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