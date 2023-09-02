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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230902/لقطات-لدبابة-الاقتحام-تي--90-المحدثة-في-منطقة-العمليات-فيديو--1080642066.html
لقطات لدبابة الاقتحام "تي- 90" المحدثة في منطقة العمليات... فيديو
لقطات لدبابة الاقتحام "تي- 90" المحدثة في منطقة العمليات... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية تي 90- إم "بروريف" (اقتحام) المطورة على اتجاه سيفرسك. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T16:51+0000
2023-09-02T16:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على هذا الاتجاه، تدور العمليات العسكرية المكثفة التي لا ترجع فقط إلى شدة المواجهة اليومية للنيران، لكن بسبب صعوبة التضاريس، حيث يمتد خط التماس بين تلتين".ودبابة "تي-90إم" هي أحدث تعديل لدبابة القتال الروسية الرئيسية. تتميز بحماية شاملة ومحرك قوي وناقل حركة موثوق. تصل سرعة الدبابة التي تزن أكثر من 40 طنًا بسهولة إلى 70 كيلومترًا في الساعة. يسمح المدفع عيار 125 ملم لدبابة بروريف بإطلاق قذائف وصواريخ خارقة للدروع على مسافة تصل إلى 4000 متر، وذخيرة تجزئة شديدة الانفجار على طول مسار باليستي - يصل إلى 10000 متر.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

لقطات لدبابة الاقتحام "تي- 90" المحدثة في منطقة العمليات... فيديو

16:51 GMT 02.09.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف"التابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية تي 90- إم "بروريف" (اقتحام) المطورة على اتجاه سيفرسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على هذا الاتجاه، تدور العمليات العسكرية المكثفة التي لا ترجع فقط إلى شدة المواجهة اليومية للنيران، لكن بسبب صعوبة التضاريس، حيث يمتد خط التماس بين تلتين".
ودبابة "تي-90إم" هي أحدث تعديل لدبابة القتال الروسية الرئيسية. تتميز بحماية شاملة ومحرك قوي وناقل حركة موثوق. تصل سرعة الدبابة التي تزن أكثر من 40 طنًا بسهولة إلى 70 كيلومترًا في الساعة.
يسمح المدفع عيار 125 ملم لدبابة بروريف بإطلاق قذائف وصواريخ خارقة للدروع على مسافة تصل إلى 4000 متر، وذخيرة تجزئة شديدة الانفجار على طول مسار باليستي - يصل إلى 10000 متر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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