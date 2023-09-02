https://sputnikarabic.ae/20230902/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-يكذب-بشأن-الوضع-على-الجبهة--1080640985.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يكذب بشأن الوضع على الجبهة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يكذب بشأن الوضع على الجبهة
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن القوات الأوكرانية لم تفشل في اختراق خطوط الدفاع الروسية فحسب، بل بدأت أيضًا تفقد السيطرة... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T15:43+0000
2023-09-02T15:43+0000
2023-09-02T19:17+0000
روسيا
العالم
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وقال سوسكين عبر صفحته على "يوتيوب: "هناك هجوم للقوات الروسية، وأصعب المعارك تدور بالقرب من كوبيانسك. نعم، وفي كل مكان هناك، وفي مارينكا أيضًا".وأوضح سوسكين أن تكتيكات الحرب المقترحة في الغرب تبين أنها غير فعالة، وأن معدات الناتو الموردة قديمة ولا يمكن مقارنتها بالأسلحة الروسية.وبدأ الهجوم المضاد، الذي تم الحديث عنه لفترة طويلة في كييف، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.وزجت أوكرانيا ألوية قتالية دربها متخصصون في الناتو ومسلحة بمعدات غربية.ومع ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم تحقق القوات المسلحة الأوكرانية نجاحًا في أي من قطاعات الجبهة وتتكبد خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230902/صحيفة-أمريكية-سارمات-الروسي-قادر-على-تدمير-مناطق-أكبر-من-ولاية-تكساس-1080638528.html
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روسيا, العالم
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يكذب بشأن الوضع على الجبهة
15:43 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 19:17 GMT 02.09.2023) تابعنا عبر
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن القوات الأوكرانية لم تفشل في اختراق خطوط الدفاع الروسية فحسب، بل بدأت أيضًا تفقد السيطرة على الخط الدفاعي في مقاطعة خاركوف.
وقال سوسكين
عبر صفحته على "يوتيوب: "هناك هجوم للقوات الروسية، وأصعب المعارك تدور بالقرب من كوبيانسك. نعم، وفي كل مكان هناك، وفي مارينكا أيضًا".
وتابع سوسكين: "زيلينسكي يقول باستمرار إن هناك هجومًا جاريا. لا يوجد شيء في الجبهة، كل هذا كذب".
وأوضح سوسكين أن تكتيكات الحرب المقترحة في الغرب تبين أنها غير فعالة، وأن معدات الناتو الموردة قديمة ولا يمكن مقارنتها بالأسلحة الروسية.
وبدأ الهجوم المضاد، الذي تم الحديث عنه لفترة طويلة في كييف، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
وزجت أوكرانيا ألوية قتالية دربها متخصصون في الناتو ومسلحة بمعدات غربية.
ومع ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم تحقق القوات المسلحة الأوكرانية نجاحًا في أي من قطاعات الجبهة وتتكبد خسائر فادحة.