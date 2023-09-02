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https://sputnikarabic.ae/20230902/مشاهد-لفقمة-تهاجم-مواطنين-على-شواطئ-أذربيجان-فيديو-1080637298.html
مشاهد لفقمة تهاجم مواطنين على شواطئ أذربيجان.. فيديو
مشاهد لفقمة تهاجم مواطنين على شواطئ أذربيجان.. فيديو
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لفقمة تهاجم مواطنين كانوا يسبحون قرب أحد شواطئ أذربيجان. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T12:47+0000
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وأظهرت اللقطات قيام الفقمة بالهجوم على مواطن في وسط المياه حيث بادرت إلى عضه والهجوم عليه، فما كان من المواطن إلا أن يبدأ بالرد ومحاولة حماية نفسه من الهجوم.وأثارت الفقمة مخاوف الآخرين الذين أسرعوا في الهروب من أمامها، إذ حاولت مرة أخرى مهاجمة مواطن آخر كان في المياه في مكان قريب.
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نادي الفيديو

مشاهد لفقمة تهاجم مواطنين على شواطئ أذربيجان.. فيديو

12:47 GMT 02.09.2023
© Photo / pixabay/Angelo_Giordanoفقمة تغطس في مياه البحر
فقمة تغطس في مياه البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Photo / pixabay/Angelo_Giordano
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لفقمة تهاجم مواطنين كانوا يسبحون قرب أحد شواطئ أذربيجان.
وأظهرت اللقطات قيام الفقمة بالهجوم على مواطن في وسط المياه حيث بادرت إلى عضه والهجوم عليه، فما كان من المواطن إلا أن يبدأ بالرد ومحاولة حماية نفسه من الهجوم.
وأثارت الفقمة مخاوف الآخرين الذين أسرعوا في الهروب من أمامها، إذ حاولت مرة أخرى مهاجمة مواطن آخر كان في المياه في مكان قريب.
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