https://sputnikarabic.ae/20230902/مشاهد-لفقمة-تهاجم-مواطنين-على-شواطئ-أذربيجان-فيديو-1080637298.html
مشاهد لفقمة تهاجم مواطنين على شواطئ أذربيجان.. فيديو
مشاهد لفقمة تهاجم مواطنين على شواطئ أذربيجان.. فيديو
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لفقمة تهاجم مواطنين كانوا يسبحون قرب أحد شواطئ أذربيجان. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T12:47+0000
2023-09-02T12:47+0000
2023-09-02T12:47+0000
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وأظهرت اللقطات قيام الفقمة بالهجوم على مواطن في وسط المياه حيث بادرت إلى عضه والهجوم عليه، فما كان من المواطن إلا أن يبدأ بالرد ومحاولة حماية نفسه من الهجوم.وأثارت الفقمة مخاوف الآخرين الذين أسرعوا في الهروب من أمامها، إذ حاولت مرة أخرى مهاجمة مواطن آخر كان في المياه في مكان قريب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد لفقمة تهاجم مواطنين على شواطئ أذربيجان.. فيديو
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لفقمة تهاجم مواطنين كانوا يسبحون قرب أحد شواطئ أذربيجان.
وأظهرت اللقطات قيام الفقمة بالهجوم على مواطن في وسط المياه حيث بادرت إلى عضه والهجوم عليه، فما كان من المواطن إلا أن يبدأ بالرد ومحاولة حماية نفسه من الهجوم.
وأثارت الفقمة مخاوف الآخرين الذين أسرعوا في الهروب من أمامها، إذ حاولت مرة أخرى مهاجمة مواطن آخر كان في المياه في مكان قريب.