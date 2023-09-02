https://sputnikarabic.ae/20230902/مصرع-6-أشخاص-وإصابة-43-آخرين-في-حادث-سير-جنوب-غربي-تركيا-1080625880.html
مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين في حادث سير جنوب غربي تركيا
مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين في حادث سير جنوب غربي تركيا
أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم السبت، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين، في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب في مدينة دنيزلي جنوب غربي تركيا. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T06:02+0000
2023-09-02T06:02+0000
2023-09-02T06:02+0000
العالم
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وذكرت قناة "خبر" التلفزيونية أن الحادث حصل في مقاطعة هوناز حيث فقدت شاحنة محملة بالرمال السيطرة واصطدمت بحافلة كانت تتبعها وبحسب البيانات الأولية، توفي ستة أشخاص وأصيب 43 آخرين.وأشارت القناة إلى أن عناصر الفرق الطبية والشرطة حضروا إلى مكان الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230821/مصرع-12-شخصا-وإصابة-19-آخرين-في-حادث-سير-في-مدينة-يوزغات-وسط-تركيا-1080274386.html
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العالم
مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين في حادث سير جنوب غربي تركيا
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أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم السبت، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين، في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب في مدينة دنيزلي جنوب غربي تركيا.
وذكرت قناة "خبر" التلفزيونية أن الحادث حصل في مقاطعة هوناز حيث فقدت شاحنة محملة بالرمال السيطرة واصطدمت بحافلة كانت تتبعها وبحسب البيانات الأولية، توفي ستة أشخاص وأصيب 43 آخرين.
وأشارت القناة إلى أن عناصر الفرق الطبية والشرطة حضروا إلى مكان الحادث.