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https://sputnikarabic.ae/20230902/مصرع-6-أشخاص-وإصابة-43-آخرين-في-حادث-سير-جنوب-غربي-تركيا-1080625880.html
مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين في حادث سير جنوب غربي تركيا
مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين في حادث سير جنوب غربي تركيا
أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم السبت، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين، في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب في مدينة دنيزلي جنوب غربي تركيا. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T06:02+0000
2023-09-02T06:02+0000
العالم
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وذكرت قناة "خبر" التلفزيونية أن الحادث حصل في مقاطعة هوناز حيث فقدت شاحنة محملة بالرمال السيطرة واصطدمت بحافلة كانت تتبعها وبحسب البيانات الأولية، توفي ستة أشخاص وأصيب 43 آخرين.وأشارت القناة إلى أن عناصر الفرق الطبية والشرطة حضروا إلى مكان الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230821/مصرع-12-شخصا-وإصابة-19-آخرين-في-حادث-سير-في-مدينة-يوزغات-وسط-تركيا-1080274386.html
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مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين في حادث سير جنوب غربي تركيا

06:02 GMT 02.09.2023
© http://www.autofirm.ru/مصرع 12 شخصاً في حادث سير في كينيا
مصرع 12 شخصاً في حادث سير في كينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© http://www.autofirm.ru/
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أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم السبت، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين، في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب في مدينة دنيزلي جنوب غربي تركيا.
وذكرت قناة "خبر" التلفزيونية أن الحادث حصل في مقاطعة هوناز حيث فقدت شاحنة محملة بالرمال السيطرة واصطدمت بحافلة كانت تتبعها وبحسب البيانات الأولية، توفي ستة أشخاص وأصيب 43 آخرين.
سيارة إسعاف تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
مصرع 12 شخصا وإصابة 19 آخرين في حادث سير في مدينة يوزغات وسط تركيا
21 أغسطس, 04:14 GMT
وأشارت القناة إلى أن عناصر الفرق الطبية والشرطة حضروا إلى مكان الحادث.
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