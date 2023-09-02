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مقتل امرأة سوداء "حامل" برصاص شرطي أمريكي.. فيديو صادم
مقتل امرأة سوداء "حامل" برصاص شرطي أمريكي.. فيديو صادم
شهدت ولاية أوهايو الأمريكية حادثا جديدا ضمن سلسلة الجرائم، التي ترتكبها أفراد من الشرطة الأمريكيين ضد أمريكيين من ذوي البشرة السوداء. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T16:48+0000
2023-09-02T16:48+0000
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ونشرت شرطة الولاية مقطع فيديو، أمس الجمعة، يرصد لحظة قيام شرطي أمريكي بإطلاق النار على امرأة حامل من ذوي البشرة السوداء.ولفتت الشرطة إلى أن السيدة توفيت لاحقا هي وجنينها، مشيرة إلى أنها تدعى تاكيا يونغ، 21 عاما.وأوضحت الشرطة أن تفاصيل الواقعة ترجع إلى الـ 24 من أغسطس/ آب الماضي، مشيرة إلى أن الشرطي قام بإطلاق النار عليها عندما رفضت مغادرة سيارتها.
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نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل امرأة سوداء "حامل" برصاص شرطي أمريكي.. فيديو صادم

16:48 GMT 02.09.2023
© Sputnik . РИА Новости / شرطي أمريكي / الانتقال إلى بنك الصورشرطي أمريكي
شرطي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Sputnik . РИА Новости / شرطي أمريكي
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شهدت ولاية أوهايو الأمريكية حادثا جديدا ضمن سلسلة الجرائم، التي ترتكبها أفراد من الشرطة الأمريكيين ضد أمريكيين من ذوي البشرة السوداء.
ونشرت شرطة الولاية مقطع فيديو، أمس الجمعة، يرصد لحظة قيام شرطي أمريكي بإطلاق النار على امرأة حامل من ذوي البشرة السوداء.
ولفتت الشرطة إلى أن السيدة توفيت لاحقا هي وجنينها، مشيرة إلى أنها تدعى تاكيا يونغ، 21 عاما.
وأوضحت الشرطة أن تفاصيل الواقعة ترجع إلى الـ 24 من أغسطس/ آب الماضي، مشيرة إلى أن الشرطي قام بإطلاق النار عليها عندما رفضت مغادرة سيارتها.
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