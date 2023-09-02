https://sputnikarabic.ae/20230902/مقتل-امرأة-سوداء-حامل-برصاص-شرطي-أمريكي-فيديو-صادم-1080641822.html
مقتل امرأة سوداء "حامل" برصاص شرطي أمريكي.. فيديو صادم
مقتل امرأة سوداء "حامل" برصاص شرطي أمريكي.. فيديو صادم
شهدت ولاية أوهايو الأمريكية حادثا جديدا ضمن سلسلة الجرائم، التي ترتكبها أفراد من الشرطة الأمريكيين ضد أمريكيين من ذوي البشرة السوداء. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T16:48+0000
2023-09-02T16:48+0000
2023-09-02T16:48+0000
نادي الفيديو
أخبار العالم الآن
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104400/77/1044007720_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c35b3448528a7529d43c930176a01ecf.jpg
ونشرت شرطة الولاية مقطع فيديو، أمس الجمعة، يرصد لحظة قيام شرطي أمريكي بإطلاق النار على امرأة حامل من ذوي البشرة السوداء.ولفتت الشرطة إلى أن السيدة توفيت لاحقا هي وجنينها، مشيرة إلى أنها تدعى تاكيا يونغ، 21 عاما.وأوضحت الشرطة أن تفاصيل الواقعة ترجع إلى الـ 24 من أغسطس/ آب الماضي، مشيرة إلى أن الشرطي قام بإطلاق النار عليها عندما رفضت مغادرة سيارتها.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104400/77/1044007720_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a6cdb79daad224f4b8c867a45906c576.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل امرأة سوداء "حامل" برصاص شرطي أمريكي.. فيديو صادم
تابعنا عبر
شهدت ولاية أوهايو الأمريكية حادثا جديدا ضمن سلسلة الجرائم، التي ترتكبها أفراد من الشرطة الأمريكيين ضد أمريكيين من ذوي البشرة السوداء.
ونشرت شرطة الولاية مقطع فيديو، أمس الجمعة، يرصد لحظة قيام شرطي أمريكي
بإطلاق النار على امرأة حامل من ذوي البشرة السوداء.
ولفتت الشرطة إلى أن السيدة توفيت لاحقا هي وجنينها، مشيرة إلى أنها تدعى تاكيا يونغ، 21 عاما.
وأوضحت الشرطة أن تفاصيل الواقعة ترجع إلى الـ 24 من أغسطس/ آب الماضي، مشيرة إلى أن الشرطي قام بإطلاق النار
عليها عندما رفضت مغادرة سيارتها.