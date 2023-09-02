https://sputnikarabic.ae/20230902/نائب-الرئيس-الإيراني-خط-شلمجة--البصرة-السككي-يصل-بين-العتبات-المقدسة-في-إيران-والعراق-1080640374.html

نائب الرئيس الإيراني: خط شلمجة – البصرة السككي يصل بين العتبات المقدسة في إيران والعراق

نائب الرئيس الإيراني: خط شلمجة – البصرة السككي يصل بين العتبات المقدسة في إيران والعراق

تفقد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، اليوم السبت، معبر شلمجة الحدودي مع العراق. 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T15:15+0000

2023-09-02T15:15+0000

2023-09-02T15:15+0000

الأخبار

العالم العربي

إيران

أخبار إيران

العراق

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073256770_0:1156:2048:2308_1920x0_80_0_0_c2133d9d9ae289ec827a796f9f33d316.jpg

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن محمد مخبر، أن مشروع بناء طريق السكك الحديد بين مدينة شلمجة الواقعة بمحافظة خوزستان، جنوبي إيران، ومدينة البصرة العراقية، سيوفر إمكانية نقل الزوار مباشرة من وإلى العتبات المقدسة في كل من إيران والعراق.وشدد نائب الرئيس الإيراني على أن المشروع السككي يأتي ضمن المشاريع الأساسية المشتركة داخل البلدين والتي تسهم في إيجاد نقلة اقتصادية ملحوظة بينهما، معربا عن أمله في تنفيذ كافة الاتفاقات الثنائية بشأن الطريق السككي بين شلمجة والبصرة، في أقرب وقت ممكن.ولفت محمد مخبر إلى أن حجم التجارة المشتركة في الوقت الحالي بين البلدين لم يرق إلى المستوى المطلوب بعد، رغم وجود علاقات مناسبة قائمة على المشتركات التاريخية والحضارية والدينية بين إيران والعراق، مشيرا إلى أن حجم التجارية بلغ 11 مليار يورو، معربا عن أمله في الوصول إلى 30 مليار يورو سنويا.وكلف وزير الطرق الإيراني، هيئة الطرق السككية في بلاده، بمتابعة مشروع إنشاء سكة الحديد بين مدينة شلمجة الإيرانية في محافظة خوزستان– جنوب غربي البلاد والبصرة العراقية، وإعداد تقرير خاص بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن.قال السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، في شهر مارس/آذار الماضي، إن هناك إرادة جادة بين البلدين لإطلاق خط السكة الحديدية "شلمجة – البصرة"، وهي تصريحات جاءت على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية والعراقية المشتركة والذي عقد في فندق الرشيد ببغداد.وقال السفير الإيراني لدى العراق: وأشار سعيد رسولي، مدير مؤسسة الخطوط السكك الحديدية الإيرانية، في شهر يوليو/تموز 2019، إلى أن مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا سيبدأ بعد نحو ثلاثة أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران وسيكتمل بربط شلمجة بميناء الإمام الخميني وربط البصرة بميناء اللاذقية.

https://sputnikarabic.ae/20220505/مسؤول-إيراني-إعادة-فتح-معبر-شلمجة-البري-مع-العراق-1061868895.html

إيران

أخبار إيران

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم