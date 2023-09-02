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https://sputnikarabic.ae/20230902/نصر-الله-والنخالة-والعاروري-يؤكدون-موقف-المقاومة-الثابت-في-مواجهة-إسرائيل-1080631316.html
نصر الله والنخالة والعاروري يؤكدون موقف المقاومة الثابت في مواجهة إسرائيل
نصر الله والنخالة والعاروري يؤكدون موقف المقاومة الثابت في مواجهة إسرائيل
استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، الأمين العام لحركة ‏"الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T10:46+0000
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وأفادت قناة "المنار" بأنه تم خلال اللقاء، "استعراض آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة".وأكد المجتمعون "الموقف الثابت والراسخ لكل قوى محور المقاومة في مواجهة العدو ‏الصهيوني واحتلاله وغطرسته"، كما شددوا على أهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة خصوصاً في فلسطين ولبنان.وختم الاجتماع بالتأكيد أيضا على "أهمية التنسيق ومتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد قال إن مقاومة لبنان وفلسطين هي اليوم "في أقوى حالاتها".وحذر نصر الله، خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في بيروت، من أنه "إذا صدر عن الصهاينة تصرف ناجم عن خطأ في التقدير فسوف يواجهون ردة فعل حازمة من المقاومة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.كما أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الاثنين الماضي، أن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا سيكون له رد فعل قوي.
https://sputnikarabic.ae/20230819/قائد-الحرس-الثوري-محور-المقاومة-اليوم-له-اليد-الطولى-على-الكيان-الصهيوني-1080242282.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار قطاع غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار قطاع غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

نصر الله والنخالة والعاروري يؤكدون موقف المقاومة الثابت في مواجهة إسرائيل

10:46 GMT 02.09.2023
© AFP 2023 / STRINGERحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© AFP 2023 / STRINGER
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استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، الأمين العام لحركة ‏"الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري في بيروت.
وأفادت قناة "المنار" بأنه تم خلال اللقاء، "استعراض آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة".
وأكد المجتمعون "الموقف الثابت والراسخ لكل قوى محور المقاومة في مواجهة العدو ‏الصهيوني واحتلاله وغطرسته"، كما شددوا على أهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة خصوصاً في فلسطين ولبنان.
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وختم الاجتماع بالتأكيد أيضا على "أهمية التنسيق ومتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد قال إن مقاومة لبنان وفلسطين هي اليوم "في أقوى حالاتها".
وحذر نصر الله، خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في بيروت، من أنه "إذا صدر عن الصهاينة تصرف ناجم عن خطأ في التقدير فسوف يواجهون ردة فعل حازمة من المقاومة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
كما أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الاثنين الماضي، أن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا سيكون له رد فعل قوي.
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