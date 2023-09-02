https://sputnikarabic.ae/20230902/هاكان-فيدان-يصل-إيران-غدا-الأحد-1080641365.html
وزير الخارجية التركي يزور إيران غدا لإجراء محادثات بشأن "قضايا إقليمية"
وزير الخارجية التركي يزور إيران غدا لإجراء محادثات بشأن "قضايا إقليمية"
وجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، دعوة إلى نظيره التركي، هاكان فيدان، لزيارة طهران. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T15:54+0000
2023-09-02T15:54+0000
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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن هاكان فيدان سيصل طهران يوم غد الأحد، بهدف إجراء محادثات مع المسؤولين في إيران بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأوضحت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الخارجية التركية أن عبد اللهيان سبق أن وجه دعوة لهاكان فيدان لزيارة إيران، مشيرة إلى أن تلك الزيارة المهمة تأتي لمناقشة المزيد من التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن بحث التطورات الإقليمية والدولية.ولفتت إلى أن زيارة هاكان فيدان لطهران تأتي بعد يومين من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى موسكو ولقائه نظيره الروسي سيرغی لافروف، فضلا عن أنه سبق لفيدان القيام بزيارة خاطفة إلى العراق. وأشارت إلى أن زيارة هاكان فيدان إلى طهران تعد الأولى من نوعها منذ تسلمه مهام منصب كوزير الخارجية في بلاده.وفي الثاني والعشرين من شهر يوليو/حزيران الماضي، قالت الخارجية الإيرانية، في بيان "أجرى عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع فيدان، ودعا نظيره التركي لزيارة طهران مؤكدا استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في طهران".تجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.وتقوم تركيا وإيران بشكل دوري بتوجيه ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران.واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230724/سفير-ايران-لدى-تركيا-يعلن-اعتزام-تطويرالعلاقات-بأنقرة-في-جميع-المجالات-1079336118.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
وزير الخارجية التركي يزور إيران غدا لإجراء محادثات بشأن "قضايا إقليمية"
15:54 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 16:30 GMT 02.09.2023) تابعنا عبر
وجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، دعوة إلى نظيره التركي، هاكان فيدان، لزيارة طهران.
وأفادت وكالة
فارس، مساء اليوم السبت، بأن هاكان فيدان سيصل طهران يوم غد الأحد، بهدف إجراء محادثات مع المسؤولين في إيران بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الخارجية التركية أن عبد اللهيان سبق أن وجه دعوة لهاكان فيدان لزيارة إيران
، مشيرة إلى أن تلك الزيارة المهمة تأتي لمناقشة المزيد من التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن بحث التطورات الإقليمية والدولية.
ولفتت إلى أن زيارة هاكان فيدان لطهران تأتي بعد يومين من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى موسكو ولقائه نظيره الروسي سيرغی لافروف، فضلا عن أنه سبق لفيدان القيام بزيارة خاطفة إلى العراق.
وأشارت إلى أن زيارة هاكان فيدان إلى طهران تعد الأولى من نوعها منذ تسلمه مهام منصب كوزير الخارجية في بلاده.
وفي الثاني والعشرين من شهر يوليو/حزيران الماضي، قالت الخارجية الإيرانية، في بيان "أجرى عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع فيدان، ودعا نظيره التركي لزيارة طهران مؤكدا استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في طهران".
تجمع إيران وتركيا
علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.
وتقوم تركيا وإيران بشكل دوري بتوجيه ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران.
واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.