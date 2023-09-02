https://sputnikarabic.ae/20230902/هل-بات-التدخل-العسكري-في-النيجر-هو-الأكثر-ترجيحا-1080637428.html

هل بات التدخل العسكري في النيجر هو الأكثر ترجيحا؟

هل بات التدخل العسكري في النيجر هو الأكثر ترجيحا؟

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض بلاده لاستيلاء العسكريين على السلطة في النيجر، مؤكدا في الوقت نفسه أنه في تواصل دائم مع الرئيس محمد بازوم، مجددا التأكيد... 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T12:52+0000

2023-09-02T12:52+0000

2023-09-02T12:52+0000

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هل بات التدخل العسكري في النيجر هو الأكثر ترجيحا؟ هل بات التدخل العسكري في النيجر هو الأكثر ترجيحا؟

وأعلنت الخارجية الفرنسية مجددا رفضها مطالبة المجلس العسكري في النيجر بسحب القوات الفرنسية قبل الثالث من سبتمبر/ أيلول، وأكدت أنها لا تعترف إلا بالسلطات الشرعية هناك.وقالت هيئة الأركان الفرنسية الجمعة، إن الجيش مستعد للرد على أي توترات جديدة تستهدف المنشآت العسكرية والدبلوماسية في النيجر.في المقابل، دان النظام العسكري الحاكم في النيجر الجمعة التدخل الفرنسي في البلاد، واعتبر أنه تدخل سافر ويهدف لخلق انقسامات عرقية، مشيرا إلى أنه يجبر مجموعة "إيكواس" على الالتزام بمشروع الاستعمار.وفي حديثه لـ"راديو سبوتنيك" قال الباحث في الشأن الأفريقي، إسلام نجم الدين إن:لكنه قال إنه على الجانب الآخر إن فرنسا ليس لديها مؤيدين على الأرض حتى تتمكن من التدخل العسكري، لأن نيجيريا مثلا لا تستطيع ذلك نظرا للصلات الشعبية والقبلية بينها وبين النيجر، كما أن القدرات الاقتصادية النيجيرية لا تسمح بهذه الحرب، فضلا عن دخولمالي وبوركينا فاسو في المعادلة وإرسالهما قوات للنيجر، بالإضافة إلى الرفض الجزائري للضربات العسكرية ".وأشار إلى أن "انقلاب الجابون أيضا وضع القوات الفرنسية في وضع تشتت، وأصبح صانع القرار الفرنسي في مأزق في الوقت الذي تزامن مع تحركات دولية لحلحة الموقف ستجعل الحلول الدبلوماسية أكثر إدراكا".من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي بجامعة القاهرة، د. رامي عاشور، أن:وأوضح أن "الشعب النيجري يطمح الآن لأن يغير هذا المجلس من سياسات الحكم ويتجه نحو التحالف وإنشاء علاقات واتفاقات مع قوى غير فرنسا وأوروبا، وهذا ما يفسر إصرار فرنسا على دعم الحكومة السابقة التي كانت تدعم مصالحها وتضمن استمرار الوجود الفرنسي، وهذا أيضا جعل النيجريين يشعرون أن فرنسا تتأمر عليهم من خلال آلية النظام نفسه"، مشيرا إلى أن "هناك مخاوف من أن تحصل صدامات داخلية في النيجر بضوء أخضر فرنسي".ولفت الخبير إلى أن فرنسا "لن تعود إلى ما كانت عليه في أفريقيا في ظل الانتكاسات التي حصلت لها في مالي، والانتهاكات التي ارتكبتها في المجتمعات الأفريقية، والصورة الذهنية السيئة التي أصبحت عليها في غرب أفريقيا، وهو ما عزز الترحيب الأفريقي بكل من الصين وروسيا باعتبارهما قوى غير استعمارية، وفي هذا تجد المجتمعات الأفريقية أن الصين وروسيا حريصتان على التعاون وتحقيق متطلبات الشعوب الأفريقية في التنمية الشاملة، وهو ما يمنح شرعية للصين وروسيا في القارة، ويضيع على فرنسا فرص استغلالها للبيئة والثروات الأفريقية والعودة إلى ما كانت تمارسه من قبل في أفريقيا".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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