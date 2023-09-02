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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230902/-الدفاع-الروسية-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1080636405.html
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T12:29+0000
2023-09-02T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 2 سبتمبر (أيلول) حوالي الساعة 12:45 ظهرًا. تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على روسيا".وفي السياق نفسه، قال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن الجيش الأوكراني أطلق النار من راجمة صواريخ على قرية أورازوفو في بيلغورود، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.وكتب غلادكوف، اليوم السبت، في قناته على "تلغرام": "أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية من قاذفة صواريخ متعددة على قرية أورازوفو بمنطقة فالويسكي الحضرية وأصابت إحدى القذائف مبنى سكنيًا خاصًا، ونتيجة للانفجار، قتل شخص وأصيب اثنان آخران من السكان".
https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الروسية-تدمر-مركز-اتصالات-اللواء-110-الميكانيكي-الأوكراني-1080636050.html
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روسيا

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

12:29 GMT 02.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 2 سبتمبر (أيلول) حوالي الساعة 12:45 ظهرًا. تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على روسيا".

وأكد البيان أنه️ تم تدمير الطائرة دون طيار الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وفي السياق نفسه، قال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن الجيش الأوكراني أطلق النار من راجمة صواريخ على قرية أورازوفو في بيلغورود، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركز اتصالات اللواء "110" الميكانيكي الأوكراني
12:11 GMT
وكتب غلادكوف، اليوم السبت، في قناته على "تلغرام": "أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية من قاذفة صواريخ متعددة على قرية أورازوفو بمنطقة فالويسكي الحضرية وأصابت إحدى القذائف مبنى سكنيًا خاصًا، ونتيجة للانفجار، قتل شخص وأصيب اثنان آخران من السكان".
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