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https://sputnikarabic.ae/20230902/-لافروف-يتحدث-خلال-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-سبتمبر-1080641646.html
لافروف يتحدث خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر
لافروف يتحدث خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيتحدث خلال المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T16:22+0000
2023-09-02T16:22+0000
روسيا
العالم
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وجاء في الرسالة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "سيتحدث سيرغي لافروف، خلال المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة، التي ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر، وسيشارك أيضًا في عدد من الاجتماعات الثنائية والفعاليات المتعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجموعة "بريكس"، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة".وأضافت الوزارة: "سوف ندافع عن استعادة دور الأمم المتحدة كآلية تنسيق مركزية لضمان ومواءمة مصالح جميع الدول، وسنواصل أيضًا السعي للحفاظ على الطبيعة الحكومية الدولية للمنظمة، والتقيد الصارم بمصالح جميع الدول".وقالت الوزارة: "دعونا نقدم مشاريع القرارات التقليدية للجمعية العامة في مجالات هامة مثل تعزيز هيكل تحديد الأسلحة وعدم الانتشار، ومنع عسكرة الفضاء الخارجي، ووضع قواعد عالمية للسلوك في مجال المعلومات، والتصدي لتمجيد النازية".
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف يتحدث خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

16:22 GMT 02.09.2023
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيتحدث خلال المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/أيلول.
وجاء في الرسالة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "سيتحدث سيرغي لافروف، خلال المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة، التي ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر، وسيشارك أيضًا في عدد من الاجتماعات الثنائية والفعاليات المتعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجموعة "بريكس"، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة".

وأشارت الوزارة إلى أنه في الدورة المقبلة للجمعية العامة، سيدافع الجانب الروسي عن "نهجه المبدئي، المنصوص عليه في مفهوم السياسة الخارجية المحدثة لروسيا والذي تم تبنيه في مارس/آذار من هذا العام".

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وأضافت الوزارة: "سوف ندافع عن استعادة دور الأمم المتحدة كآلية تنسيق مركزية لضمان ومواءمة مصالح جميع الدول، وسنواصل أيضًا السعي للحفاظ على الطبيعة الحكومية الدولية للمنظمة، والتقيد الصارم بمصالح جميع الدول".

وشددت وزارة الخارجية على أنه خلال الجلسة، سيعمل الوفد الروسي "جنبا إلى جنب مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، على تعزيز مجموعة كاملة من المبادرات بشأن القضايا الدولية الرئيسية".

وقالت الوزارة: "دعونا نقدم مشاريع القرارات التقليدية للجمعية العامة في مجالات هامة مثل تعزيز هيكل تحديد الأسلحة وعدم الانتشار، ومنع عسكرة الفضاء الخارجي، ووضع قواعد عالمية للسلوك في مجال المعلومات، والتصدي لتمجيد النازية".
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