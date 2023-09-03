https://sputnikarabic.ae/20230903/إسرائيل-تدشن-سياجا-حدوديا-مع-الأردن-1080662950.html

إسرائيل تدشن سياجا حدوديا مع الأردن

إسرائيل تدشن سياجا حدوديا مع الأردن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن بلاده أقامت سياجا حدوديا مع مصر لمنع المتسللين من أفريقيا إلى بلاده. 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T15:29+0000

2023-09-03T15:29+0000

2023-09-03T15:29+0000

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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها أن إسرائيل تعتزم بناء سياج حدودي مع الأردن، كما جرى على الحدود الجنوبية لبلاده مع مصر.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده نجحت في وقف أكثر من مليون متسلل من القارة الأفريقية، بدعوى أنهم كانوا سيدمرون إسرائيل، وأن تل أبيب بصدد الشروع في بناء سياج على حدود إسرائيل الشرقية مع الأردن، بزعم ضمان عدم التسلل من هناك أيضا.وقال بنيامين نتنياهو:وفي سياق متصل، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا وزاريا لبحث أعمال الشغب ‏الأخيرة، التي قام بها مهاجرون إريتريون غير شرعيين في تل أبيب.‏ وقال نتنياهو في الاجتماع إنهم جميعا سيخضعون للترحيل الفوري، وفقا لبيان رسمي أصدره مكتبه.وأكد أن "أحداث الأمس هي تجاوز للخط الأحمر، وهذه الاضطرابات وإراقة الدماء أمر لا يمكننا قبوله، ونطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، بما في ذلك ترحيلهم الفوري".كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليماته للوكالات المعنية، بوضع خطة لترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين من إسرائيل بشكل تدريجي، واصفا الهجرة غير الشرعية من أفريقيا بأنها "تهديد حقيقي لمستقبل إسرائيل".وأوضح في الاجتماع: "لقد تعاملنا مع هذا التهديد من خلال بناء سياج أمني [على الحدود مع مصر]... لكن لا تزال هناك مشكلة أولئك الذين دخلوا بالفعل قبل تشييده، وهؤلاء هم عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين".واشتبك، أمس السبت، مئات من طالبي اللجوء الإريتريين، الذين كانوا يحتجون ضد حكومة بلادهم الحالية، مع أنصار السلطات الإريترية، بالقرب من موقع حدث في تل أبيب نظمته السفارة الإريترية في إسرائيل، وأصيب أكثر من 100 شخص في الاشتباكات، بينهم عشرات من ضباط الشرطة.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يوجد نحو 17 ألف مهاجر إريتري في إسرائيل، يشكلون أغلبية نحو 30 ألف مهاجر من أفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20230903/نتنياهو-يأمر-بترحيل-طالبي-اللجوء-الإريتريين-بعد-أعمال-الشغب-في-تل-أبيب-1080656213.html

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