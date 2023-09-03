https://sputnikarabic.ae/20230903/إسرائيل-تطلب-موافقة-واشنطن-لشراء-طائرات-إف-35-1080663458.html
إسرائيل تطلب موافقة واشنطن لشراء طائرات "إف 35"
إسرائيل تطلب موافقة واشنطن لشراء طائرات "إف 35"
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الجنرال يوآف غالانت، وافق على شراء السرب الثالث من طائرات "إف 35" الأمريكية. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T16:00+0000
2023-09-03T16:00+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تقدمت بطلب للولايات المتحدة الأمريكية بشراء السرب الثالث من طائرات "إف 35" الأمريكية، بهدف تلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي.وأوضح الموقع أن وفد المشتريات التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية قد تقدم بطلب شراء رسمي لتوقيع الصفقة خلال الأشهر المقبلة مع الطرف الأمريكي، حيث يتضمن الطلب شراء 25 طائرة من طراز "إف-35" من شركة "لوكهيد مارتن" في صفقة تشمل الدعم والصيانة. وأشارت مجلة "يسرائيل ديفينس" إلى أن وصول الطائرات الأمريكية سيبدأ في العام 2027، بمعدل 3 طائرات سنويا، وأن قيمة الصفقة تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، على أن يتم تمويلها من أموال المساعدات الأمريكية.وأنتجت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 875 طائرة، بينما وصل عدد الطيارين المؤهلين لقيادتها ألفا و845 طيارا، في حين تنتشر قواعدها في 36 دولة حول العالم، حسبما ذكر موقع "لوكهيد مارتين" الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20221225/3-دول-خسرت-مليار-دولار-هل-تصبح-إسرائيل-الدولة-رقم-4-التي-تستنزف-ميزانية-جيشها-على-إف---35-1071587623.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل تطلب موافقة واشنطن لشراء طائرات "إف 35"
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الجنرال يوآف غالانت، وافق على شراء السرب الثالث من طائرات "إف 35" الأمريكية.
وذكر الموقع
الإلكتروني i24NEWS، مساء اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تقدمت بطلب للولايات المتحدة الأمريكية بشراء السرب الثالث من طائرات "إف 35" الأمريكية، بهدف تلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي
.
وأوضح الموقع أن وفد المشتريات التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية قد تقدم بطلب شراء رسمي لتوقيع الصفقة خلال الأشهر المقبلة مع الطرف الأمريكي، حيث يتضمن الطلب شراء 25 طائرة من طراز "إف-35"
من شركة "لوكهيد مارتن" في صفقة تشمل الدعم والصيانة.
25 ديسمبر 2022, 16:52 GMT
وأشارت مجلة "يسرائيل ديفينس" إلى أن وصول الطائرات الأمريكية سيبدأ في العام 2027، بمعدل 3 طائرات سنويا، وأن قيمة الصفقة تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، على أن يتم تمويلها من أموال المساعدات الأمريكية.
وأنتجت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 875 طائرة، بينما وصل عدد الطيارين المؤهلين لقيادتها ألفا و845 طيارا، في حين تنتشر قواعدها في 36 دولة حول العالم، حسبما ذكر
موقع "لوكهيد مارتين" الأمريكي.