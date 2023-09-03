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https://sputnikarabic.ae/20230903/إعلام-بن-والاس-حاول-تعطيل-صفقة-شراء-مروحيات-شينوك-الأمريكية-قبيل-استقالته-1080648085.html
إعلام: بن والاس حاول تعطيل صفقة شراء مروحيات "شينوك" الأمريكية قبيل استقالته
إعلام: بن والاس حاول تعطيل صفقة شراء مروحيات "شينوك" الأمريكية قبيل استقالته
حاول وزير الدفاع البريطاني السابق، بن والاس، قبيل استقالته تعطيل صفقة لبلاده لشراء مروحيات "شينوك" الأمريكية. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T05:08+0000
2023-09-03T05:08+0000
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وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن مصادر خاصة أن "والاس اقترح في الأسابيع الأخيرة خلال المناقشات الداخلية إلغاء الصفقة في إطار برنامج خفض الإنفاق الذي تبنته وزارة الدفاع البريطانية".وأشارت المصادر إلى أن والاس أوضح لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن برسالة مؤرخة في 10 أغسطس/ آب أنه" يفكر في إمكانية إلغاء الصفقة".وبحسب " التايمز"، شمل العقد شراء 14 مروحية من طراز "شينوك إتش47 "من تصنيع شركة "بوينغ" الأمريكية، وكان من المقرر تسليمها لبريطانيا بحلول عام 2026 .وقالت مصادر للصحيفة، إن والاس حاول إلغاء عقد المروحيات ليس فقط بسبب تكلفتها، إذ أعرب في وقت سابق عن عدم رضاه عن حقيقة أن الولايات المتحدة لم تدعم ترشيحه لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.وفي وقت سابق، قدم وزير الدفاع البريطاني بن والاس استقالته إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك بعد أربع سنوات في منصبه.وتم تعيين وزير الطاقة غرانت شابس أحد الحلفاء الأكثر ولاء لسوناك، خلفا لوالاس.
https://sputnikarabic.ae/20230831/وزير-الدفاع-البريطاني-يعلن-استقالته-من-منصبه-1080579804.html
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العالم
العالم

إعلام: بن والاس حاول تعطيل صفقة شراء مروحيات "شينوك" الأمريكية قبيل استقالته

05:08 GMT 03.09.2023
© REUTERS / HANNAH MCKAYوزير الدفاع البريطاني بين والاس
وزير الدفاع البريطاني بين والاس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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حاول وزير الدفاع البريطاني السابق، بن والاس، قبيل استقالته تعطيل صفقة لبلاده لشراء مروحيات "شينوك" الأمريكية.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن مصادر خاصة أن "والاس اقترح في الأسابيع الأخيرة خلال المناقشات الداخلية إلغاء الصفقة في إطار برنامج خفض الإنفاق الذي تبنته وزارة الدفاع البريطانية".
وأشارت المصادر إلى أن والاس أوضح لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن برسالة مؤرخة في 10 أغسطس/ آب أنه" يفكر في إمكانية إلغاء الصفقة".
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وبحسب " التايمز"، شمل العقد شراء 14 مروحية من طراز "شينوك إتش47 "من تصنيع شركة "بوينغ" الأمريكية، وكان من المقرر تسليمها لبريطانيا بحلول عام 2026 .
وقالت مصادر للصحيفة، إن والاس حاول إلغاء عقد المروحيات ليس فقط بسبب تكلفتها، إذ أعرب في وقت سابق عن عدم رضاه عن حقيقة أن الولايات المتحدة لم تدعم ترشيحه لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.
وفي وقت سابق، قدم وزير الدفاع البريطاني بن والاس استقالته إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك بعد أربع سنوات في منصبه.
وتم تعيين وزير الطاقة غرانت شابس أحد الحلفاء الأكثر ولاء لسوناك، خلفا لوالاس.
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