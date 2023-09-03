https://sputnikarabic.ae/20230903/إيران-نعمل-على-عقد-اجتماع-بين-أنقرة-وطهران-والرياض-لدعم-العلاقات-الاقتصادية-1080660579.html
إيران: نعمل على عقد اجتماع بين أنقرة وطهران والرياض لدعم العلاقات الاقتصادية
إيران: نعمل على عقد اجتماع بين أنقرة وطهران والرياض لدعم العلاقات الاقتصادية
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن العمل جار على عقد اجتماع ثلاثي بين أنقرة والرياض وطهران. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T14:17+0000
2023-09-03T14:17+0000
2023-09-03T14:17+0000
العالم
إيران
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/11/1080174019_0:706:2047:1857_1920x0_80_0_0_018f6af5d1b2a0edcbf2ba92fb1dcc6b.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في طهران، اليوم الأحد: "نعمل على عقد اجتماع ثلاثي بين طهران وأنقرة والرياض لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث".وفي السياق نفسه، أكد الوزير الإيراني على "ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، وأنه ويجب اعتماد الطرق الدبلوماسية والحوار لإزالة القلق لدى دمشق وأنقرة".وأشار الوزير التركي، إلى أنه "تم التأكيد على ضرورة القضاء على الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني".والتقى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها فيدان إلى إيران، منذ تعيينه وزيرا لخارجية تركيا في شهر يونيو/ حزيران الماضي.وكان السفير الإيراني لدى تركيا، محمد حسن، أعلن في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن خطط بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات مع تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230903/السفير-الإيراني-في-الرياض-يلتقي-وزير-الخارجية-قبل-بدء-مهامه-في-السعودية-1080657844.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/11/1080174019_0:514:2047:2049_1920x0_80_0_0_4eb6cb646b6006190530adb5f633eea1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران, أخبار تركيا اليوم
العالم, إيران, أخبار تركيا اليوم
إيران: نعمل على عقد اجتماع بين أنقرة وطهران والرياض لدعم العلاقات الاقتصادية
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن العمل جار على عقد اجتماع ثلاثي بين أنقرة والرياض وطهران.
طهران - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في طهران، اليوم الأحد: "نعمل على عقد اجتماع ثلاثي بين طهران وأنقرة والرياض لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث".
وأضاف أن "بحث تشكيل اجتماع ثلاثي بين أنقرة والرياض وطهران جاء بطلب ورغبة من السعودية".
وفي السياق نفسه، أكد الوزير الإيراني على "ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، وأنه ويجب اعتماد الطرق الدبلوماسية والحوار لإزالة القلق لدى دمشق وأنقرة".
وأشار الوزير التركي، إلى أنه "تم التأكيد على ضرورة القضاء على الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني".
والتقى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها فيدان إلى إيران، منذ تعيينه وزيرا لخارجية تركيا في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وكان السفير الإيراني لدى تركيا، محمد حسن، أعلن في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن خطط بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات مع تركيا.