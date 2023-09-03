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https://sputnikarabic.ae/20230903/إيران-نعمل-على-عقد-اجتماع-بين-أنقرة-وطهران-والرياض-لدعم-العلاقات-الاقتصادية-1080660579.html
إيران: نعمل على عقد اجتماع بين أنقرة وطهران والرياض لدعم العلاقات الاقتصادية
إيران: نعمل على عقد اجتماع بين أنقرة وطهران والرياض لدعم العلاقات الاقتصادية
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن العمل جار على عقد اجتماع ثلاثي بين أنقرة والرياض وطهران. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T14:17+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في طهران، اليوم الأحد: "نعمل على عقد اجتماع ثلاثي بين طهران وأنقرة والرياض لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث".وفي السياق نفسه، أكد الوزير الإيراني على "ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، وأنه ويجب اعتماد الطرق الدبلوماسية والحوار لإزالة القلق لدى دمشق وأنقرة".وأشار الوزير التركي، إلى أنه "تم التأكيد على ضرورة القضاء على الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني".والتقى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في العاصمة الإيرانية ‏طهران، اليوم الأحد، لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.‏وتعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها فيدان إلى إيران، منذ تعيينه وزيرا لخارجية تركيا في شهر يونيو/ حزيران الماضي.وكان السفير الإيراني لدى تركيا، محمد حسن، أعلن في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن خطط بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات مع تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230903/السفير-الإيراني-في-الرياض-يلتقي-وزير-الخارجية-قبل-بدء-مهامه-في-السعودية-1080657844.html
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العالم, إيران, أخبار تركيا اليوم
العالم, إيران, أخبار تركيا اليوم

إيران: نعمل على عقد اجتماع بين أنقرة وطهران والرياض لدعم العلاقات الاقتصادية

14:17 GMT 03.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في الرياض في 17 أغسطس 2023.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في الرياض في 17 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن العمل جار على عقد اجتماع ثلاثي بين أنقرة والرياض وطهران.
طهران - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في طهران، اليوم الأحد: "نعمل على عقد اجتماع ثلاثي بين طهران وأنقرة والرياض لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث".

وأضاف أن "بحث تشكيل اجتماع ثلاثي بين أنقرة والرياض وطهران جاء بطلب ورغبة من السعودية".

وفي السياق نفسه، أكد الوزير الإيراني على "ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، وأنه ويجب اعتماد الطرق الدبلوماسية والحوار لإزالة القلق لدى دمشق وأنقرة".
السفارة الإيرانية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
السفير الإيراني في الرياض يلتقي وزير الخارجية قبل بدء مهامه في السعودية
13:41 GMT
وأشار الوزير التركي، إلى أنه "تم التأكيد على ضرورة القضاء على الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني".
والتقى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في العاصمة الإيرانية ‏طهران، اليوم الأحد، لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.‏
وتعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها فيدان إلى إيران، منذ تعيينه وزيرا لخارجية تركيا في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وكان السفير الإيراني لدى تركيا، محمد حسن، أعلن في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن خطط بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات مع تركيا.
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