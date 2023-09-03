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الجيش السوري يحبط هجوما مزدوجا لمسلحين في ريفي الحسكة والرقة
الجيش السوري يحبط هجوما مزدوجا لمسلحين في ريفي الحسكة والرقة
شهد محورا بلدة تل تمر في ريف الحسكة، وتل أبيض في الرقة، شرقي سوريا، هجوما واسعا من قبل مسلحين، مدعومين من القوات التركية، صباح اليوم الأحد 3 أيلول /سبتمبر، حيث... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T11:15+0000
2023-09-03T11:15+0000
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وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، إن "المجموعات المسلحة هاجمت مواقع تابعة للجيش السوري في منطقة تل تمر في ريف الحسكة، ونقاطاً أخرى في قريتي صكيرو والطركي ومحيط بلدة سلوك في ريف الرقة، بعد تلقيها دعما كبيرا من قبل القوات التركية حيث بدأ الهجوم باستهداف مواقع الجيش السوري بعد وسائط نارية".وتابع المصدر أن تعزيزات عسكرية وصلت للجيش السوري إلى محور الاشتباك في قرية الطويلة، حيث نفذت وحدات الجيش السوري هجوماً معاكسا على النقاط التي تقدم إليها المسلحون وتم إعادة السيطرة عليها بشكل كامل بعد مقتل وإصابة مجموعة من المسلحين بينهم قيادي.وكانت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة نشبت في قرى الطويلة وتل طويل والدشيشة غربي بلدة تل تمر في ريف الحسكة بين مسلحي فصائل "الجيش الحر" التابعة للجيش التركي، وأخرى في قرى الطركي والصكيرو جنوبي بلدة تل أبيض وبمحيط بلدة سلوك في ريف الرقة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

الجيش السوري يحبط هجوما مزدوجا لمسلحين في ريفي الحسكة والرقة

11:15 GMT 03.09.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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حصري
شهد محورا بلدة تل تمر في ريف الحسكة، وتل أبيض في الرقة، شرقي سوريا، هجوما واسعا من قبل مسلحين، مدعومين من القوات التركية، صباح اليوم الأحد 3 أيلول /سبتمبر، حيث هاجمت مجموعات مسلحة نقاطاً تابعة للجيش العربي السوري على محور قرية الطويلة وبلدة صكيرو بالقرب من الطريق الدولي "M4".
وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، إن "المجموعات المسلحة هاجمت مواقع تابعة للجيش السوري في منطقة تل تمر في ريف الحسكة، ونقاطاً أخرى في قريتي صكيرو والطركي ومحيط بلدة سلوك في ريف الرقة، بعد تلقيها دعما كبيرا من قبل القوات التركية حيث بدأ الهجوم باستهداف مواقع الجيش السوري بعد وسائط نارية".

وأخلت وحدات الجيش السوري بعض النقاط وتحصنت بنقاط أكثر دفاعية لاستيعاب الهجوم الكبير، والذي استهدف أيضاً نقاطاً تابعة لقوات "قسد" في نفس المناطق.

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أمس, 21:33 GMT
وتابع المصدر أن تعزيزات عسكرية وصلت للجيش السوري إلى محور الاشتباك في قرية الطويلة، حيث نفذت وحدات الجيش السوري هجوماً معاكسا على النقاط التي تقدم إليها المسلحون وتم إعادة السيطرة عليها بشكل كامل بعد مقتل وإصابة مجموعة من المسلحين بينهم قيادي.

وأكد المصدر أن الجيش السوري أعاد تأمين كامل المنقطة وإعادة فتح الطريق الدولي "M4".

وكانت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة نشبت في قرى الطويلة وتل طويل والدشيشة غربي بلدة تل تمر في ريف الحسكة بين مسلحي فصائل "الجيش الحر" التابعة للجيش التركي، وأخرى في قرى الطركي والصكيرو جنوبي بلدة تل أبيض وبمحيط بلدة سلوك في ريف الرقة.
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