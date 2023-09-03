https://sputnikarabic.ae/20230903/الجيش-السوري-يصد-هجوما-عنيفا-لـ-جبهة-النصرة-على-نقاط-في-ريفي-إدلب-وحلب-1080647114.html
الجيش السوري يصد هجوما عنيفا لـ "جبهة النصرة" على نقاط في ريفي إدلب وحلب
الجيش السوري يصد هجوما عنيفا لـ "جبهة النصرة" على نقاط في ريفي إدلب وحلب
اندلعت اشتباكات هي الأعنف بين وحدات من الجيش السوري، وبين مسلحي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، على محور... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T00:00+0000
2023-09-03T00:00+0000
2023-09-03T00:45+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
تنظيم جبهة النصرة الإرهابي
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مراسل سبوتنيك في حلب، قال إن اصوات انفجارات عنيفة تسمع في كافة أرجاء المدينة، وهي ناجمة عن استهداف وحدات الجيش السوري لمواقع المسلحين وخطوط إمدادهم الخلفية على الجهة الغربية للمدينة.وكشف مصدر ميداني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" عن أن مجموعات تنتمي إلى التشكيلات الأجنبية في تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، ينفذون هجوماً عنيفاً باتجاه مواقع تابعة للجيش السوري على محور "كفرتعال وكفرعمة" بريف حلب الغربي.وفي هذه الأثناء، قالت مصادر محلية في ريف إدلب إن (هيئة تحرير الشام)، الواجهة الحالية لتنظيم "النصرة"، زجت بثلاثة من تنظيمات النخبة التابعة لها، قوامها مقاتلون من جنسيات صينية وشيشانية وألبانية، في الهجوم على مواقع الجيش السوري بريف حلب الغربي.وأردفت المصادر، أن هجوم حلب تزامن مع محاولة مجموعات من مسلحي تنظيم "أنصار التوحيد" التسلل إلى أحد مواقع الجيش على محور جبل الزاوية.مراسل سبوتنيك في ريف إدلب، قال بدوره إن وحدات الجيش السوري تمكنت من إحباط محاولة التسلل وضرب مواقع مسلحي (التوحيد) على محاور كنصفرة وسفوهن والبارة جنوب إدلب.
https://sputnikarabic.ae/20230901/متزعم-جبهة-النصرة-يستنفر-مقاتليه-لنصرة-قسد-في-دير-الزور-1080623007.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تنظيم جبهة النصرة الإرهابي
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تنظيم جبهة النصرة الإرهابي
الجيش السوري يصد هجوما عنيفا لـ "جبهة النصرة" على نقاط في ريفي إدلب وحلب
00:00 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 00:45 GMT 03.09.2023) تابعنا عبر
اندلعت اشتباكات هي الأعنف بين وحدات من الجيش السوري، وبين مسلحي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، على محور (كفرتعال) و(كفرعمة)، بريف حلب الغربي، بالتزامن مع تصدي الجيش لهجوم عنيف شنه التنظيم على خطوط التماس بريف إدلب الجنوبي.
مراسل سبوتنيك في حلب، قال إن اصوات انفجارات عنيفة تسمع في كافة أرجاء المدينة، وهي ناجمة عن استهداف وحدات الجيش السوري لمواقع المسلحين وخطوط إمدادهم الخلفية ع
لى الجهة الغربية للمدينة.
وكشف مصدر ميداني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" عن أن مجموعات تنتمي إلى التشكيلات الأجنبية في تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، ينفذون هجوماً عنيفاً باتجاه مواقع تابعة للجيش السوري على محور "كفرتعال وكفرعمة" بريف حلب الغربي.
وأكد المصدر أن وحدات الجيش استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال في المنطقة، تزامناً مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات.
وفي هذه الأثناء، قالت مصادر محلية في ريف إدلب إن (هيئة تحرير الشام)، الواجهة الحالية لتنظيم "النصرة"، زجت بثلاثة من تنظيمات النخبة التابعة لها، قوامها مقاتلون من جنسيات صينية وشيشانية وألبانية، في الهجوم على مواقع الجيش السوري بريف حلب الغربي.
وأردفت المصادر، أن هجوم حلب تزامن مع محاولة مجموعات من مسلحي تنظيم "أنصار التوحيد" التسلل إلى أحد مواقع الجيش على محور جبل الزاوية.
مراسل سبوتنيك في ريف إدلب، قال بدوره إن وحدات الجيش السوري تمكنت من إحباط محاولة التسلل وضرب مواقع مسلحي (التوحيد) على محاور كنصفرة وسفوهن والبارة جنوب إدلب.