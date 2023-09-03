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https://sputnikarabic.ae/20230903/الحزب-الليبرالي-السويدي-يطالب-بإنشاء-قواعد-للناتو-في-بلاده-1080650467.html
الحزب الليبرالي السويدي يطالب بإنشاء قواعد للناتو في بلاده
الحزب الليبرالي السويدي يطالب بإنشاء قواعد للناتو في بلاده
أعلن رئيس الحزب الليبرالي السويدي، يوهان بيرسون، أن حزبه دعا إلى نشر دائم لقواعد عسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بلاده بعد انضمامها إلى التحالف. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T08:29+0000
2023-09-03T08:29+0000
العالم
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وقال بيرسون لراديو "سفيريجيس": "أعتقد أنه يجب أن يكون واضحا أن هذه طريقة لتعزيز أمن الشعب السويدي في وضع يمكن أن يشكل فيه العالم الخارجي تهديدا خطيرا للغاية للسويد".وأضاف بيرسون: "الآن ستكون لدينا مهمة مختلفة تمامًا في الجزء الخاص بنا من العالم وهو التعاون مع حلف شمال الأطلسي وهذا يعني في رأينا الحاجة إلى قواعد دائمة للناتو على أراضينا"، مشيرًا إلى أن السويد وحلف شمال الأطلسي كانا شريكين منذ تسعينات القرن الماضي.وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
https://sputnikarabic.ae/20230826/السويد-تستبعد-فرض-حظر-على-حرق-النصوص-الدينية-بعد-إجراء-الدنمارك-1080434989.html
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العالم

الحزب الليبرالي السويدي يطالب بإنشاء قواعد للناتو في بلاده

08:29 GMT 03.09.2023
© Photo / Public domain إحدى مدرعات الجيش السويدي
إحدى مدرعات الجيش السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© Photo / Public domain
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أعلن رئيس الحزب الليبرالي السويدي، يوهان بيرسون، أن حزبه دعا إلى نشر دائم لقواعد عسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بلاده بعد انضمامها إلى التحالف.
وقال بيرسون لراديو "سفيريجيس": "أعتقد أنه يجب أن يكون واضحا أن هذه طريقة لتعزيز أمن الشعب السويدي في وضع يمكن أن يشكل فيه العالم الخارجي تهديدا خطيرا للغاية للسويد".
وأضاف بيرسون: "الآن ستكون لدينا مهمة مختلفة تمامًا في الجزء الخاص بنا من العالم وهو التعاون مع حلف شمال الأطلسي وهذا يعني في رأينا الحاجة إلى قواعد دائمة للناتو على أراضينا"، مشيرًا إلى أن السويد وحلف شمال الأطلسي كانا شريكين منذ تسعينات القرن الماضي.
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وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
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