https://sputnikarabic.ae/20230903/الخارجية-الصينية-لا-ينبغي-تكرار-الأزمة-الأوكرانية-في-آسيا-1080648920.html

الخارجية الصينية: لا ينبغي تكرار الأزمة الأوكرانية في آسيا

الخارجية الصينية: لا ينبغي تكرار الأزمة الأوكرانية في آسيا

شدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على أن المحاولات التي تقوم بها قوى معينة من خارج المنطقة لتقويض السلام في بحر الصين الجنوبي لن تفلح. 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T06:25+0000

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وأضاف في كلمة له، أمس السبت، في قاعة المدينة العالمية 2023 أن "بكين مستعدة دائما لحل الخلافات من خلال الحوار مع الدول المعنية، والبحث عن سبل فعالة لإدارة الوضع البحري".كما أكد أنه "لا يجب أن تتكرر الأزمة الأوكرانية في قارة آسيا، وأنه لا بد من تعزيز الأمن الإقليمي، من خلال الحوار والتعاون‏"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وكانت وزارة الخارجية الصينية، حثت أمريكا، الشهر الماضي، على وقف استغلال قضية بحر الصين الجنوبي لبث الفتنة، واحترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية"، وذلك بعد إصدار الولايات المتحدة بيانا يدين استخدام خفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد سفن فلبينية بالقرب من جزيرة أيونجين شول، المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي.وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.

https://sputnikarabic.ae/20230902/وزير-الخارجية-الصيني-يعيش-العالم-حاليا-تغيرات-سريعة-لم-يسبق-لها-مثيل-منذ-قرن-1080641200.html

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