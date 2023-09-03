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الخارجية الصينية: لا ينبغي تكرار الأزمة الأوكرانية في آسيا
الخارجية الصينية: لا ينبغي تكرار الأزمة الأوكرانية في آسيا
شدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على أن المحاولات التي تقوم بها قوى معينة من خارج المنطقة لتقويض السلام في بحر الصين الجنوبي لن تفلح. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T06:25+0000
2023-09-03T06:25+0000
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وأضاف في كلمة له، أمس السبت، في قاعة المدينة العالمية 2023 أن "بكين مستعدة دائما لحل الخلافات من خلال الحوار مع الدول المعنية، والبحث عن سبل فعالة لإدارة الوضع البحري".كما أكد أنه "لا يجب أن تتكرر الأزمة الأوكرانية في قارة آسيا، وأنه لا بد من تعزيز الأمن الإقليمي، من خلال الحوار والتعاون‏"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وكانت وزارة الخارجية الصينية، حثت أمريكا، الشهر الماضي، على وقف استغلال قضية بحر الصين الجنوبي لبث الفتنة، واحترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية"، وذلك بعد إصدار الولايات المتحدة بيانا يدين استخدام خفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد سفن فلبينية بالقرب من جزيرة أيونجين شول، المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي.وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.
https://sputnikarabic.ae/20230902/وزير-الخارجية-الصيني-يعيش-العالم-حاليا-تغيرات-سريعة-لم-يسبق-لها-مثيل-منذ-قرن-1080641200.html
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أخبار أوكرانيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أخبار أوكرانيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

الخارجية الصينية: لا ينبغي تكرار الأزمة الأوكرانية في آسيا

06:25 GMT 03.09.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikovوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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شدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على أن المحاولات التي تقوم بها قوى معينة من خارج المنطقة لتقويض السلام في بحر الصين الجنوبي لن تفلح.
وأضاف في كلمة له، أمس السبت، في قاعة المدينة العالمية 2023 أن "بكين مستعدة دائما لحل الخلافات من خلال الحوار مع الدول المعنية، والبحث عن سبل فعالة لإدارة الوضع البحري".
كما أكد أنه "لا يجب أن تتكرر الأزمة الأوكرانية في قارة آسيا، وأنه لا بد من تعزيز الأمن الإقليمي، من خلال الحوار والتعاون‏"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وكانت وزارة الخارجية الصينية، حثت أمريكا، الشهر الماضي، على وقف استغلال قضية بحر الصين الجنوبي لبث الفتنة، واحترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية"، وذلك بعد إصدار الولايات المتحدة بيانا يدين استخدام خفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد سفن فلبينية بالقرب من جزيرة أيونجين شول، المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي.
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
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أمس, 15:41 GMT
وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.
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