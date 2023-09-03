https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-ميغ-29-و34-مسيرة-أوكرانية-1080654033.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و34 مسيرة أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و34 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "ميغ-29"، و34 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T11:12+0000
2023-09-03T11:12+0000
2023-09-03T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102617/60/1026176071_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_929cfa75a825fe54a2dc934abb1a2439.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 صورايخ من طراز "هيمارس"، وقنبلة موجهة من طراز "جدام".وأضاف البيان أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بيكاروفكا في مقاطعة زابوروجيه.وتم تحيّد نحو 250 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومدفع "إم 777"، ومدفع "كراب"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا-بي" و"دي-20".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-منشآت-لتخزين-الوقود-في-ميناء-أوديسا-1080653289.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102617/60/1026176071_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ba61c07be6319295166307223e0dee83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و34 مسيرة أوكرانية
11:12 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 11:41 GMT 03.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "ميغ-29"، و34 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 صورايخ من طراز "هيمارس"، وقنبلة موجهة من طراز "جدام".
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 34 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بيريستوف، ونوفوباخموتوفكا، وباراسكوفيفكا، ونوفوميخايلوفكا، وجولموفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيريموزنوي، وتشوباريفكا، ونوفوي، وأوشيريتوفاتوي في مقاطعة زابوروجيه، وفلاديميروفكا، وزولوتاريفكا، وبيلوغوروفكا، وشيبيلوفكا، ونيكولايفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأضاف البيان أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بيكاروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، في صد أربع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا، وأرتيوموفسك، دوبوفو فاسيليفكا وزاليزنيانسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى هجومين في منطقتي فيسيلوي وستاروميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم تحيّد نحو 250 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومدفع "إم 777"، ومدفع "كراب"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا-بي" و"دي-20".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.