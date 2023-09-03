https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-نحو-660-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الساعات-الـ24-الماضية--1080655823.html
الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 660 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية
الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 660 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حيّدت نحو 660 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T12:14+0000
2023-09-03T12:14+0000
2023-09-03T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه زابوروجيه، حيّدت القوات الروسية نحو 130 جنديا أوكرانيا، ودمرت مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، وثلاث مدافع من طراز "إم 777"، وثلاثة مدافع هاوتزر "إم 119"، بالإضافة إلى ثلاث مدافع "دي-30".وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، حيّدت القوات الروسية نحو 40 جنديا أوكرانيا، ودمرت سيارتين، ومدفع "كراب"، نظام ومدفع "إم 777"، وصدت القوات الروسية ثلاث هجمات للقوات الاوكرانية في مناطق سفيردلوفسك وسيرجيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودفوريشنايا وبيريستوفوي وبوداركي من مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان أنه تم تحّيد نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 50 عسكريًا أوكرانيًا على محور كراسني ليمان، ونحو 125 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوبي دونيتسك، ونحو 250 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-ميغ-29-و34-مسيرة-أوكرانية-1080654033.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 660 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حيّدت نحو 660 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه زابوروجيه، حيّدت القوات الروسية نحو 130 جنديا أوكرانيا، ودمرت مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، وثلاث مدافع من طراز "إم 777"، وثلاثة مدافع هاوتزر "إم 119"، بالإضافة إلى ثلاث مدافع "دي-30".
وأشار البيان أنه تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفكا وشيرفونايا كرينيتسا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، حيّدت القوات الروسية نحو 40 جنديا أوكرانيا، ودمرت سيارتين، ومدفع "كراب"، نظام ومدفع "إم 777"، وصدت القوات الروسية ثلاث هجمات للقوات الاوكرانية في مناطق سفيردلوفسك وسيرجيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودفوريشنايا وبيريستوفوي وبوداركي من مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان أنه تم تحّيد نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 50 عسكريًا أوكرانيًا على محور كراسني ليمان، ونحو 125 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوبي دونيتسك، ونحو 250 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك.