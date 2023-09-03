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https://sputnikarabic.ae/20230903/الطفولة-في-مرمى-فوضى-الرصاص-الطائش-في-لبنان-1080657717.html
الطفولة في مرمى فوضى الرصاص الطائش في لبنان
الطفولة في مرمى فوضى الرصاص الطائش في لبنان
نتحدث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: ظاهرة إطلاق العيارات النارية في لبنان وتداعياتها السلبية، مقتل عريس أردني برصاص المحتفلين به،... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T13:56+0000
2023-09-03T13:56+0000
راديو
صدى الحياة
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الطفولة في مرمى فوضى الرصاص الطائش في لبنان
الطفولة في مرمى فوضى الرصاص الطائش في لبنان
رصاص الفرح الطائش يقتل أرواح الأبرياءلا عدو للإنسان غير جهله، ظاهرة إطلاق العيارات النارية في لبنان، سواء في الأفراح أوالأتراح أو في أي مناسبة أخرى، تعدّ من أسوأ الظواهر الاجتماعية وتعود للعادات والتقاليد القديمة البالية، وهي ظاهرة خطيرة ومؤذية جدّا وغير حضارية كونها تهدّد أمن وسلامة الأشخاص المتواجدين بالقرب من مطلقي الرصاص، وخاصة من فئة الأطفال. فإلى ما تعود هذه الظاهرة وهل يتوجب اليوم تشديد العقوبات لردعها؟حول هذا الموضوع، قال الباحث في "الدولية للمعلومات" الأستاذ محمد شمس الدين لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الأستاذ شمس الدين إلى أنّالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

الطفولة في مرمى فوضى الرصاص الطائش في لبنان

13:56 GMT 03.09.2023
راديو
الطفولة في مرمى فوضى الرصاص الطائش في لبنان
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
نتحدث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: ظاهرة إطلاق العيارات النارية في لبنان وتداعياتها السلبية، مقتل عريس أردني برصاص المحتفلين به، وفاة الشاعر العربي كريم العراقي، مصريون يثيرون غضبا في الكويت بفيديو "بلطجية لولو هايبر".
رصاص الفرح الطائش يقتل أرواح الأبرياء
لا عدو للإنسان غير جهله، ظاهرة إطلاق العيارات النارية في لبنان، سواء في الأفراح أوالأتراح أو في أي مناسبة أخرى، تعدّ من أسوأ الظواهر الاجتماعية وتعود للعادات والتقاليد القديمة البالية، وهي ظاهرة خطيرة ومؤذية جدّا وغير حضارية كونها تهدّد أمن وسلامة الأشخاص المتواجدين بالقرب من مطلقي الرصاص، وخاصة من فئة الأطفال. فإلى ما تعود هذه الظاهرة وهل يتوجب اليوم تشديد العقوبات لردعها؟
حول هذا الموضوع، قال الباحث في "الدولية للمعلومات" الأستاذ محمد شمس الدين لبرنامج "صدى الحياة":

"إنّ ظاهرة إطلاق النار عادة قديمة جدا في القرى والأرياف يعتمدونها في الأفراح والأتراح، ومؤخرا أصبح السلاح منتشرا بكثرة ولم يبق حصرا على منطقة عن غيرها في ظل وجود دعم سياسي وحزبي للذين يحملون السلاح، ومن اللافت أنه خلال تشييع أشخاص وفي وجود السلطات الأمنية ويتم إطلاق الرصاص دون أي خوف من العقاب".

وأشار الأستاذ شمس الدين إلى أنّ
"قانون العقوبات اللبناني كان واضحا بأن هذا الفعل جرم يعاقب عليه القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة مع غرامة مالية، وفي حالة حدوث وفاة فالعقوبة تكون السجن من 10 سنوات إلى 15 سنة مع الأشغال الشاقة وبغرامة مالية من عشرين إلى خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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