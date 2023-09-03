https://sputnikarabic.ae/20230903/العراق-متحدث-شرطة-كركوك-لـسبوتنيك-رفعنا-حظر-التجوال-في-المحافظة-بالكامل-والحياة-عادت-لطبيعتها-1080653000.html

العراق.. متحدث شرطة كركوك لـ"سبوتنيك": رفعنا حظر التجوال في المحافظة بالكامل والحياة عادت لطبيعتها

العراق.. متحدث شرطة كركوك لـ"سبوتنيك": رفعنا حظر التجوال في المحافظة بالكامل والحياة عادت لطبيعتها

قال متحدث شرطة كركوك العراقية، عامر شواني، اليوم الأحد، إن حصيلة ضحايا الأحداث التي وقعت في المحافظة أمس بلغت 4 قتلى و15 جريحا. 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T10:33+0000

2023-09-03T10:33+0000

2023-09-03T11:07+0000

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067013574_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d623cbb366b283dccb7396ea6e921ef6.jpg

بغداد - سبوتنيك. وذكر عامر شواني لوكالة "سبوتنيك"، ظهر اليوم الأحد، أن سقوط القتلى والجرحى في كركوك أمس جاء نتيجة إطلاق الرصاص الحي والتحقيقات جارية لتحديد الجهة المسؤولة عن تلك الأحداث.وتابع المسؤول العراقي أنه "تم رفع حظر التجوال في كركوك بالكامل والحياة عادت لطبيعتها".وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد وجه، أمس السبت، القوات الأمنية في محافظة كركوك ببسط الأمن وفرض سلطة القانون في المدينة.ونقلت قناة "السومرية نيوز"، عن بيان للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول عبد الله، أن شياع السوداني قد أصدر أوامر للقوات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن تكون القوات الأمنية "حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية".وأمر السوداني بفرض حظر التجوال في محافظة كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق والبلدات والمدن التي شهدت أعمال شغب بهدف تفتيشها بالشكل الدقيق، داعيا "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".وكانت قيادة شرطة محافظة كركوك العراقية قد قررت فرض حظر تجوال في المحافظة، وذلك على خلفية التوترات التي وقعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين هناك.

https://sputnikarabic.ae/20230817/خبير-أمني-لـسبوتنيك-التحذيرات-الدولية-من-عودة-داعش-قد-تحمل-أهدافا-أخرى-1080185301.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار