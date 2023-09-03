https://sputnikarabic.ae/20230903/النواب-الأمريكي-سيتم-إجراء-تحقيق-بشأن-حرائق-هاواي-المدمرة-1080648266.html
"النواب" الأمريكي: سيتم إجراء تحقيق بشأن حرائق هاواي المدمرة
"النواب" الأمريكي: سيتم إجراء تحقيق بشأن حرائق هاواي المدمرة
أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن الناس سيزورون جزيرة ماوي مرة أخرى بعد الحريق، وستجري السلطات الأمريكية تحقيقا في أصل حرائق الغابات. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T05:27+0000
2023-09-03T05:27+0000
2023-09-03T05:27+0000
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وقال أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي في ماوي: "علينا أن نعرف الخطأ الذي حدث بشأن الحرائق، حتى لا تضطر المجتمعات الأخرى إلى مواجهة ذلك على الإطلاق". وأضاف مكارثي: "نحن نعلم أن الناس سيعودون إلى الجزيرة في نهاية المطاف، وسيكونون قادرين على الاحتفال بمنطقة ستصبح أفضل، والتي حافظت على تقاليد الماضي، لكنها ستطبق ذلك على مستقبل متغير".وأشار رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إلى أنه زار ماوي عدة مرات، خلال قضائه إجازة.وأجرى مكارثي جولة في مدينة لاهينا المدمرة، أمس السبت، وتعهد بدعم الكونغرس المستمر لإعادة بناء المدينة.ولا يزال عدد القتلى من حرائق هاواي عند 115 لمدة أسبوع تقريبا، لكن من المرجح أن يكون العدد أعلى من ذلك بكثير.وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة الأمريكية ستقدم ما يقرب من 100 مليون دولار لهاواي، لتعزيز شبكة الكهرباء، في أعقاب حرائق الغابات المدمرة في جزيرة ماوي.وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أنه سيوزع مساعدة لمرة واحدة بقيمة 700 دولار، لكل أسرة متضررة.
https://sputnikarabic.ae/20230814/لا-تعليق-هجوم-عنيف-ضد-بايدن-بسبب-رده-على-سؤال-عن-وفيات-حرائق-هاواي-1080066616.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"النواب" الأمريكي: سيتم إجراء تحقيق بشأن حرائق هاواي المدمرة
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أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن الناس سيزورون جزيرة ماوي مرة أخرى بعد الحريق، وستجري السلطات الأمريكية تحقيقا في أصل حرائق الغابات.
وقال أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي في ماوي: "علينا أن نعرف الخطأ الذي حدث بشأن الحرائق، حتى لا تضطر المجتمعات الأخرى إلى مواجهة ذلك على الإطلاق".
وأضاف مكارثي: "نحن نعلم أن الناس سيعودون إلى الجزيرة في نهاية المطاف، وسيكونون قادرين على الاحتفال بمنطقة ستصبح أفضل، والتي حافظت على تقاليد الماضي، لكنها ستطبق ذلك على مستقبل متغير".
وأشار رئيس مجلس النواب الأمريكي
، كيفن مكارثي، إلى أنه زار ماوي عدة مرات، خلال قضائه إجازة.
وأجرى مكارثي جولة في مدينة لاهينا المدمرة، أمس السبت، وتعهد بدعم الكونغرس المستمر لإعادة بناء المدينة.
ولا يزال عدد القتلى من حرائق هاواي
عند 115 لمدة أسبوع تقريبا، لكن من المرجح أن يكون العدد أعلى من ذلك بكثير.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة الأمريكية ستقدم ما يقرب من 100 مليون دولار لهاواي، لتعزيز شبكة الكهرباء، في أعقاب حرائق الغابات المدمرة في جزيرة ماوي.
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أنه سيوزع مساعدة لمرة واحدة بقيمة 700 دولار، لكل أسرة متضررة.