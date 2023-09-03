https://sputnikarabic.ae/20230903/تايوان-تصدر-تحذيرا-بحريا-وبريا-بسبب-إعصار-هايكوي-أمطار-غزيرة-ورياح-عاتية-1080650318.html
تايوان تصدر تحذيرا بحريا وبريا بسبب إعصار "هايكوي"... أمطار غزيرة ورياح عاتية
تايوان تصدر تحذيرا بحريا وبريا بسبب إعصار "هايكوي"... أمطار غزيرة ورياح عاتية
تترقب تايوان، مساء اليوم الأحد، هبوط إعصار "هايكوي" على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، ما دفع سلطات البلاد إلى إجلاء ما يقرب من 3000 ساكن من المناطق المهددة. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T08:12+0000
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وتأهبًا للأضرار المتوقعة، أصدر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، صباح اليوم، تحذيرا بحريا وبريا، فيما يتعلق باقتراب الإعصار، وفقا لصحيفة "تايوان نيوز".وقال المكتب في بيان له إنه "اعتبارا من الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش، كان الإعصار يتحرك غربا بسرعة 14 كيلومترا في الساعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 55 مترا في الثانية".كما أصدر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، تحذيرات من هطول أمطار غزيرة للغاية، ورياح قوية، ستستمر حتى صباح غد الاثنين، محذرا من أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.ويعد إعصار "هايكوي" هو أول إعصار يصل إلى اليابسة في تايوان، خلال السنوات الأربع الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230831/إعصار-خطير-يضرب-فلوريدا-ويتسبب-بإغلاق-المطارات-والمواني-1080576958.html
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أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تايوان تصدر تحذيرا بحريا وبريا بسبب إعصار "هايكوي"... أمطار غزيرة ورياح عاتية
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تترقب تايوان، مساء اليوم الأحد، هبوط إعصار "هايكوي" على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، ما دفع سلطات البلاد إلى إجلاء ما يقرب من 3000 ساكن من المناطق المهددة.
وتأهبًا للأضرار المتوقعة، أصدر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، صباح اليوم، تحذيرا بحريا وبريا، فيما يتعلق باقتراب الإعصار، وفقا لصحيفة
"تايوان نيوز".
وقال المكتب في بيان له إنه "اعتبارا من الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش، كان الإعصار يتحرك غربا بسرعة 14 كيلومترا في الساعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 55 مترا في الثانية".
كما أصدر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، تحذيرات من هطول أمطار غزيرة للغاية، ورياح قوية، ستستمر حتى صباح غد الاثنين، محذرا من أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.
ويعد إعصار "هايكوي" هو أول إعصار يصل إلى اليابسة في تايوان، خلال السنوات الأربع الماضية.