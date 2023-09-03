https://sputnikarabic.ae/20230903/تركيا-تستعد-لاستضافة-الرئيس-الإيراني-خلال-الأيام-المقبلة-1080663770.html
تركيا تستعد لاستضافة الرئيس الإيراني خلال الأيام المقبلة
تركيا تستعد لاستضافة الرئيس الإيراني خلال الأيام المقبلة
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "إيران وتركيا دولتان قويتان في المنطقة ومسؤوليتنا هي إحلال السلام والاستقرار في المنطقة". 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T16:23+0000
2023-09-03T16:23+0000
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وأعلن فيدان، الذي يزور طهران للمرة الأولى بعد توليه هذا المنصب، إن "الرئيس الإيراني سيحل ضيفا على تركيا خلال الأيام المقبلة"، مشيرا أنه ناقش تفاصيل الزيارة مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسب وكالة فارس الإيرانية.ونقلت وكالة إرنا، في وقت سابق اليوم، عن عبد اللهيان، أن إيران وتركيا وضعتا هدفا مشتركا يتمثل في رفع مستوى التبادل التجاري الثنائي بينهما، وصولا إلى 30 مليار يورو.وبحث الوزيران القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، فيما تعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها فيدان إلى إيران، منذ تعيينه وزيرا لخارجية تركيا في شهر يونيو/ حزيران الماضي.وتجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.وتوجه تركيا وإيران بشكل دوري ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران، واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230903/عبد-اللهيان-نخطط-لرفع-التبادل-التجاري-مع-تركيا-إلى-30-مليار-يورو-1080662778.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم
تركيا تستعد لاستضافة الرئيس الإيراني خلال الأيام المقبلة
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "إيران وتركيا دولتان قويتان في المنطقة ومسؤوليتنا هي إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".
وأعلن فيدان، الذي يزور طهران للمرة الأولى بعد توليه هذا المنصب، إن "الرئيس الإيراني سيحل ضيفا على تركيا خلال الأيام المقبلة"، مشيرا أنه ناقش تفاصيل الزيارة مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
ونقلت وكالة
إرنا، في وقت سابق اليوم، عن عبد اللهيان، أن إيران وتركيا وضعتا هدفا مشتركا يتمثل في رفع مستوى التبادل التجاري الثنائي بينهما، وصولا إلى 30 مليار يورو.
وبحث الوزيران القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا"، فيما تعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها فيدان إلى إيران، منذ تعيينه وزيرا لخارجية تركيا في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وتجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية
، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.
وتوجه تركيا وإيران بشكل دوري ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران، واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.