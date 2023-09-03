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https://sputnikarabic.ae/20230903/حاكم-دارفور-يطلع-رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-على-الأوضاع-الأمنية-والإنسانية-في-الإقليم-1080663121.html
حاكم دارفور يطلع رئيس مجلس السيادة السوداني على الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم
حاكم دارفور يطلع رئيس مجلس السيادة السوداني على الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم
بحث رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، مع حاكم إقليم دارفور مني أركو ميناوي، القضايا الساسية التي تهم... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T15:47+0000
2023-09-03T15:47+0000
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وقال ميناوي، في تصريحات صحفية، إن "اللقاء بحث القضايا الإنسانية التي خلفتها الحرب وتأثيراتها على المواطنين"، مشيرا إلى أن مواطني دارفور في حاجة ماسة للمواد الغذائية لمساعدتهم في الاستقرار والعيش الكريم.وأضاف أنه "أطلع رئيس مجلس السيادة السوداني على الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، وجهود حكومة الإقليم في هذا الصدد"، مؤكدا أهمية تنفيذ اتفاق جوبا للسلام السودان على أكمل وجه لضمان استدامة السلام.وكان البرهان قد سافر إلى مصر، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل الماضي، والتقى هناك بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة.وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.ولعبت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20230831/البرهان-الحرب-في-السودان-ستنتهي-عاجلا-و15-أبريل-نقطة-فاصلة-1080586505.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن

حاكم دارفور يطلع رئيس مجلس السيادة السوداني على الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم

15:47 GMT 03.09.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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بحث رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، مع حاكم إقليم دارفور مني أركو ميناوي، القضايا الساسية التي تهم السودانيين.
وقال ميناوي، في تصريحات صحفية، إن "اللقاء بحث القضايا الإنسانية التي خلفتها الحرب وتأثيراتها على المواطنين"، مشيرا إلى أن مواطني دارفور في حاجة ماسة للمواد الغذائية لمساعدتهم في الاستقرار والعيش الكريم.
وأضاف أنه "أطلع رئيس مجلس السيادة السوداني على الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، وجهود حكومة الإقليم في هذا الصدد"، مؤكدا أهمية تنفيذ اتفاق جوبا للسلام السودان على أكمل وجه لضمان استدامة السلام.
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وكان البرهان قد سافر إلى مصر، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل الماضي، والتقى هناك بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة.
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.
ولعبت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
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