https://sputnikarabic.ae/20230903/رئيس-الوزراء-العراقي-يفرض-حظر-التجوال-في-كركوك-لاحتواء-أعمال-الشغب-1080661010.html

رئيس الوزراء العراقي يفرض حظر التجوال في كركوك لاحتواء أعمال الشغب

رئيس الوزراء العراقي يفرض حظر التجوال في كركوك لاحتواء أعمال الشغب

رئيس الوزراء العراقي يوجه بفرض حظر التجوال في كركوك لاحتواء أعمال شغب في المدينة، وإثيوبيا تؤكد أنها ستتحقق من أن استخدامها للمياه لن يسبب ضررا كبيرا لدول... 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T14:52+0000

2023-09-03T14:52+0000

2023-09-03T14:52+0000

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رئيس الوزراء العراقي يفرض حظر التجوال في كركوك لاحتواء أعمال الشغب ، إثيوبيا تتحقق من أن استخدامها للمياه لن يسبب ضررا كبيرا لدول المصب رئيس الوزراء العراقي يفرض حظر التجوال في كركوك لاحتواء أعمال الشغب ، إثيوبيا تتحقق من أن استخدامها للمياه لن يسبب ضررا كبيرا لدول المصب

النائب العام الليبي يشكل لجنة تحقيق بشأن لقاء المنقوش وكوهين، والمجلس العسكري يتهم فرنسا بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للنيجر وتحريض إيكواس لإجبارها على غزو النيجر، والبصرة-الشلامجة أول خط للسكك الحديدية يربط بين العراق وإيران.رئيس الوزراء العراقي يوجه بفرض حظر التجوال في كركوك لاحتواء أعمال شغب في المدينةوجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء اليوم السبت بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.وأصدر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، بيانا قال فيه: "وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، القطعات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة".وتشهد كركوك توترا منذ أسبوع، بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان في الشمال، تحولت الى صدامات بعد أن نظم محتجون من المجموعتين العربية والتركمانية اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، إثر معلومات مفادها أن رئيس الوزراء العراقي أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر للحزب الديموقراطي الكردستاني.حذر الزعيم الكردي مسعود بارزاني من استمرار تصعيد الأوضاع واستهداف الكرد في كركوك وقال إنه منذ أيام يقطع مجموعة من قطاع الطرق والغوغائيين طريق أربيل - كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي، وصنعوا وضعا خطيرا.وأوضح أنه بعد هذه الأخبار توجه العشرات من مناصري جهات معارضة لعودة الحزب ومنهم الحشد الشعبي إلى كركوك، واعتصموا أمام المقر، مما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي بين أربيل وكركوك.إثيوبيا تؤكد أنها ستتحقق من أن استخدامها للمياه لن يسبب ضررا كبيرا لدول المصب قبيل جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضةقال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي السفير سيليشي بيكيلي، إن المفاوضات الثلاثية بين بلاده وكل من مصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي تجري بعناية بحيث يتم التوصل إلى اتفاق لا يحد من حقوق إثيوبيا التنموية.وأكد بيكيلي، على أن إثيوبيا لن توقع أبدًا على أي وثيقة يمكن أن تحد من حقوقها التنموية على حد تعبيره. وقال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي "سوف نتحقق أيضًا مما إذا كان استخدامنا للمياه يسبب ضررًا كبيرًا أم لا لدول المصب".جاءت تلك التصريحات في أعقاب جولة من المفاوضات هي الأولى بين البلدان الثلاثة عُقدت في القاهرة، الشهر المنصرم، بعد توقف طويل.وأشار بيان وزارة الموارد المائية والري المصرية الذي أعقب الجولة الأخيرة من المفاوضات، إلى أن الاجتماعات التي عُقدت يومي 27 و28 أغسطس/آب الماضي بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.واستؤنفت مفاوضات سد النهضة بعد اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بالقاهرة في يوليو/ تموز الماضي، بالعمل على التوصل إلى اتفاق في غضون 4 شهور.ومن المنتظر أن تُعقد جولة جديدة من المباحثات بين الدول الثلاث هذا الشهر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب تصريحات لمسؤولين إثيوبيين.وأضاف أن "مصر عرضت مطالبها وأصرت إثيوبيا على مطالبها وكانت تتوسطهم السودان التي أظهرت حياداً أو حالة من الوسط بين الطرفين المصري والإثيوبي، ومن المتوقع أن يحدث توافقات في الجولات القادمة لأن هذه المباحثات مدعومة من الرئاسة في البلدين سواء من الرئيس المصري أو رئيس الوزراء الإثيوبي وبالتالي من المتوقع أن يحدث توافقات وهذا سيصب في مصلحة الجميع، لأن إثيوبيا تريد أن تجذب استثمارات صناعية وزراعية حول السد ولكن المستثمرين يخشون من أنه سداً خلافياً حتى الآن لذلك إثيوبيا تريد التوافق حتى تروج على أنه سد وفاقي بموافقة مصر والسودان".وذكر أن التفاوض هو الحل الأمثل للوصول إلى حل حول السد، خاصة وأن أديس أبابا قدمت دلائل على أن السد لا يحمل أي ضرر لدول المصب، بعد ثلاث مراحل من الملء. وأوضح أن إثيوبيا تريد استخدام عادل لمياه النيل، بما يضمن حقوق الدول الثلاثة وعدم تضرر أي طرف.النائب العام الليبي يشكل لجنة تحقيق بشأن لقاء المنقوش وكوهينأعلن مكتب النائب العام الليبي، عن تشكيل لجنة لتقصي واقعة لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الموقوفة عن العمل، نجلاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين.وقال المكتب إنه "تلقى التبليغات المتعلقة بمخالفة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لقواعد مقاطعة إسرائيل؛ فأصدر النائب العام قرارا بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها، مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات .وفي 27 أغسطس الماضي، كشفت أنباء عن لقاء سري تم بين وزيرة خارجية ليبيا ونظيرها الإسرائيلي برعاية إيطالية.ولاقت الأنباء سخطا واسعا في ليبيا واحتجاجات في الشارع، الأمر الذي دفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة إلى وقف المنقوش عن العمل وتشكيل لجنة للتحقيق معها.وكانت الخارجية الليبية، قد أفادت، بأن ما حدث في روما هو "لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية متهمة الصحافة الإسرائيلية باستغلال الحدث.وأوضحت أن ما حدث في حكومة الوحدة الوطنية حتى وإن خرج رئيسها لنفيه، إلا أن الطرف الآخر أكد وجود تواصل على أعلى مستوى، مما أدى إلى اشتعال الشارع والتظاهر ضد تبرير خطوة التطبيع مع إسرائيل.المجلس العسكري يتهم فرنسا بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للنيجر وتحريض إيكواس لإجبارها على غزو النيجروصفت الحكومة النيجرية المعينة من طرف المجلس العسكري الحاكم في البلاد، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن سفيره لدى النيجر "سيبقى في منصبه رغم ضغط قادة الانقلاب"، بأنها "تدخل صارخ في شؤون النيجر الداخلية وتهدف للإبقاء على علاقة الراعي والعميل بأي ثمن".واتهمت الحكومة النيجرية في بيان صادر عنها ماكرون ب"استغلال بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومحاولة إجبارها على إرساء المشروع الاستعماري".واعتبرت حكومة نيامي تصريحات الرئيس الفرنسي بأنها "تهدف إلى خلق انقسام عرقي وتحريض النيجريين ضد بعضهم البعض".ومن جانبها، أعلنت فرنسا الجمعة مجددا استعدادها الرد على أي استهداف لمنشآتها العسكرية والدبلوماسية، وجدد رئيس البلاد إيمانويل ماكرون دعمه للرئيس المحتجز محمد بازوم وقال إنه يتحدث معه بشكل يومي.وشهدت العاصمة نيامي السبت أكبر مظاهرة للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر وهو مطلب النظام العسكري، ونُظم التحرك قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية بدعوة من حركة "أم 62" وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر.وأضاف الحمروني "بالتالي تسعى فرنسا إلى ضغط قاسي ولكن بطريقة دبلوماسية وسياسية للوصول إلى حل سياسي ولكن ما نشاهده خلال الساعات الأخيرة نجد أن المجلس العسكري قرر أن يواجه المسألة خلال الساعات القادمة وبالتالي من المنتظر أن يكون هناك حركات احتجاجية وأن يستعمل المجلس العسكري الضغط الشعبي الداخلي لإبراز أن هذا المطلب ويُظهر أنه مطلب شعبي وليس مطلب الانقلابيين".البصرة-الشلامجة أول خط للسكك الحديدية يربط بين العراق وإيرانوضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، حجر الأساس لإنشاء أول خط للسكك الحديد يربط بلاده بالشبكة الحديدية في إيران المجاورة، الحليف السياسي الأساسي والشريك الاقتصادي للعراق.وكانت بغداد كشفت في أيار/مايو عن مشروع طموح للطرق والسكك الحديد يربط الخليج بالحدود التركية، وهو ممر طوله 1200 كيلومتر يسمى "طريق التنمية".شارك في الحدث النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، وقال مسؤول في وزارة النقل العراقية إن "مشروع ربط البصرة-الشلامجة" سيربط المدينة الساحلية الكبيرة في أقصى جنوب العراق بمنفذ الشلامجة الحدودي على مسافة أكثر من 32 كيلومترا، بمدة انجاز تقدر بما بين 18 إلى 24 شهرا.وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له أن الهدف سيكون "رفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا".وأشار إلى أن "المشروع ظل قيد المناقشة لسنوات قبل التوصل إلى اتفاق في 2021".وأضاف وضاح طه، أنه "ركز على جوانب محدودة ولذلك يجب أن يكون هناك وضوح كافي لتلك الأهداف، ويجب أن يضع الجانب العراقي استراتيجية أن تكون هناك مصالح العراق الاقتصادية العليا في طليعة ومقدمة سواء هذا المشروع أو أي مشاريع أخرى تتعلق بطريق التنمية الذي تم ذكره مؤخراً".

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